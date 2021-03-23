爾灣雙語國際學校8月開學 招募師生

華裔校長莊文錩介紹「爾灣雙語國際學校」。（視頻截圖）

為因應橙縣爾灣 （Irvine）及周邊城市華人民眾需求，橙縣教育局 1月初批准在爾灣建立「爾灣雙語國際學校」，該所中英雙語的特許學校包括TK至五年級，預計今年8月開學，目前該校開始招募學生和聘請老師。

該校校長莊文錩（Steven Chuang）來自台灣，賓州大學（University of Pennsylvania）教育學碩士，曾在公立高中教中文15年，後來又修課取得校長證照。莊文錩曾受聘北加州灣區一所雙語小學擔任校長，除了引進新教材外，他還為學校注入很多新想法，並且將「STARTALK」計畫帶入該學區 。這是一項由美國政府資助的學生計畫，旨在幫助學生提高學習語言的學習體驗。他透過幫助學校學區申請政府補助金開展更多活動，譬如暑期免費提供為期三周的項目，對低收入家庭學生特別有幫助。

莊文錩表示，2020年機緣巧合來到南加州，與另一名教育者在爾灣創立中英雙語的特許學校「爾灣雙語國際學校」（Irvine International Academy）。該校位於華人聚居的爾灣市（Irvine），但隸屬橙縣教育局直接管轄。這所雙語小學訂今年8月19日開學，預計招收384名學生，目前已有280名學生報名。

莊文錩表示，在爾灣創立中英雙語特許學校的初衷，可以讓家長不必額外花錢，送孩子去課外補習或是私校學習中文。他指出，該校上午採用中文教學社會科學，下午則是英文教學數學、英文，學習科目以及教材與爾灣其他公立小學同步。

他認為，中英文沉浸式教學，創造語言環境提高中文水平，從而達到學術目標。學習知識不依賴於說一種語言。有研究表明，兒童在幼兒時期接觸第二語言會激發批判性思維和解決問題能力的發展。具備多種語言能力的學生，在語言和非語言智力測驗方面始終優於單語者，這表明沉浸式學生的認知靈活性更高。

該校暫訂在El Camino Real小學校址，原El Camino Real小學隸屬爾灣學區，但目前未投入使用，因此「爾灣雙語國際學校」計畫向爾灣聯合學區租用小學校區，地址：4782 Karen Ann Ln, Irvine。