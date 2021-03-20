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亞凱迪亞家長 倡議開展中英雙語教學

記者邵敏／亞凱迪亞報導
越來越多的美國家庭希望自己的孩子學習中文。(unsplash.com)
越來越多的美國家庭希望自己的孩子學習中文。(unsplash.com)

亞凱迪亞學區（AUSD）家長孫剛（Gang Sun）在change.org網站發起一項簽名徵集活動，倡議亞凱迪亞學區開展中英雙語教學，截止目前已有491人簽名。

據Niche教育雜誌2021排行榜，該學區名列全美最佳公立學區前1%，近8800名學生中少數族裔大約87% ，而亞裔學生佔學生總數60%以上。但是，亞凱迪亞學區目前沒有提供任何中文或其他非英語的雙語式教學班。附近的蒙羅維亞和阿罕布拉學區都設有中英雙語甚至多語言教學班級。

孫剛在簽名徵集活動倡議書中表示，建議亞凱迪亞學區盡快開設中英雙語教學班，為希望學習雙語的學生提供機會。亞凱迪亞作為多元文化社區對中英雙語教學有很大需求，許多家長都希望孩子參加雙語浸入式教學。

家長Lisa Zhao在倡議書中留言：中文在世界上越來越流行，亞凱迪亞市應該利用擁有眾多華裔家庭的優勢，為年輕一代創造公共教育環境，使其達到中文學習的領先地位。

倡議書呼籲更多家長加入，在請願書上簽名並且推廣。以下是聯署倡議書鏈接：https://www.change.org/p/arcadia-unified-school-district-provide-a-bilingual-immersion-program-in-mandarin-in -arcadia-unified-school-district。

學區 亞凱迪亞 教育

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