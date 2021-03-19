雷傑納隆科學獎 南加華裔生顏立薔、王杰夫各得2.5萬元獎學金

2021雷傑納隆科學獎決賽者王杰夫。（學生提供）

有「少年諾貝爾獎」美譽的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)頒獎典禮17日晚線上舉行，成為40名決賽者（finalists）的南加州 華裔生顏立薔（Jessie Gan）和王杰夫（Jeffrey Wang）各獲2萬5000元獎學金，同時被多所名校錄取。

顏立薔是聖地牙哥 地區猶太學校(Jewish Academy)12年級學生，獲獎作品「 一種新型生物物理細胞粘附力技術預測癌細胞轉移」（Predicting Metastasis with a Novel Biophysical Cell-Adhesion Force Technique）。雖然與前十名失之交臂，但她表示很榮幸能入圍 決賽，非常感謝有機會結識其他出類拔萃的同學，真正找到了許多與自己有著相同興趣、激情和夢想的少年朋友。她已被加州理工學院（Caltech）、麻省理工學院（MIT）、耶魯大學（Yale）和杜克大學（Duke）錄取，但尚未確定去那一所大學深造，希望將來學習化學或生物化學。

王杰夫是聖地牙哥地區主教學校(Bishop’s School)12年級學生，獲獎作品「識別跨多個細胞系的3D基因組間隔顯著變化的系統方法」（A Systematic Method to Identify Significant Changes in 3D Genome Compartmentalization Across Multiple Cell Lines）。他對於入圍雷傑納隆科學獎決賽非常激動，他為研究該項目花了一年半時間，認為能夠受到肯定是一種非比尋常的榮幸，並且對幫助他的教授、指導老師們深表謝意。王杰夫通過早期行動計劃（Early Action program）和常規程序申請了幾所大學，未來繼續從事科學研究，並對科學傳播與人文學科的交匯點感興趣。

此外，新罕布夏（New Hampshire）州的韓裔女生崔允善（Yunseo Choi，譯音）拿下第一名大獎獲頒 25萬元獎學金。紐約州的Noah Getz 贏得第二名獲頒17萬5000元獎金，第三名則是加州聖荷西（San Jose）市女生Eshani Jha獲頒 15萬元獎金。沒有進入前十名的其他30位學生，每人獲頒2萬5000元獎學金。

主辦單位科學學會主席兼執行長阿杰梅拉（Maya Ajmera）表示，每一位決賽學者都有著非凡的動力、創造力和好奇心，他們代表著美國充滿希望的前景。在當下許多學生的教育經歷遭遇COVID-19大流行肆虐的時候，看到如此有天賦的年輕科學家和工程師們，渴望為解決世界上最棘手的問題提出新的見解，她感到無比自豪。