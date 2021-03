雷傑納隆科學獎 南加華裔生顏立薔、王杰夫各得2.5萬元獎學金

2021雷傑納隆科學獎決賽者王杰夫。(學生提供)

有「少年諾貝爾獎」美譽的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)頒獎典禮17日晚線上舉行,成為40名決賽者(finalists)的南加州 華裔生顏立薔(Jessie Gan)和王杰夫(Jeffrey Wang)各獲2萬5000元獎學金,同時被多所名校錄取。

顏立薔是聖地牙哥 地區猶太學校(Jewish Academy)12年級學生,獲獎作品「 一種新型生物物理細胞粘附力技術預測癌細胞轉移」(Predicting Metastasis with a Novel Biophysical Cell-Adhesion Force Technique)。雖然與前十名失之交臂,但她表示很榮幸能入圍 決賽,非常感謝有機會結識其他出類拔萃的同學,真正找到了許多與自己有著相同興趣、激情和夢想的少年朋友。她已被加州理工學院(Caltech)、麻省理工學院(MIT)、耶魯大學(Yale)和杜克大學(Duke)錄取,但尚未確定去那一所大學深造,希望將來學習化學或生物化學。

王杰夫是聖地牙哥地區主教學校(Bishop’s School)12年級學生,獲獎作品「識別跨多個細胞系的3D基因組間隔顯著變化的系統方法」(A Systematic Method to Identify Significant Changes in 3D Genome Compartmentalization Across Multiple Cell Lines)。他對於入圍雷傑納隆科學獎決賽非常激動,他為研究該項目花了一年半時間,認為能夠受到肯定是一種非比尋常的榮幸,並且對幫助他的教授、指導老師們深表謝意。王杰夫通過早期行動計劃(Early Action program)和常規程序申請了幾所大學,未來繼續從事科學研究,並對科學傳播與人文學科的交匯點感興趣。

此外,新罕布夏(New Hampshire)州的韓裔女生崔允善(Yunseo Choi,譯音)拿下第一名大獎獲頒 25萬元獎學金。紐約州的Noah Getz 贏得第二名獲頒17萬5000元獎金,第三名則是加州聖荷西(San Jose)市女生Eshani Jha獲頒 15萬元獎金。沒有進入前十名的其他30位學生,每人獲頒2萬5000元獎學金。

主辦單位科學學會主席兼執行長阿杰梅拉(Maya Ajmera)表示,每一位決賽學者都有著非凡的動力、創造力和好奇心,他們代表著美國充滿希望的前景。在當下許多學生的教育經歷遭遇COVID-19大流行肆虐的時候,看到如此有天賦的年輕科學家和工程師們,渴望為解決世界上最棘手的問題提出新的見解,她感到無比自豪。