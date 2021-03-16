南加華人聚集學區重啟 最快4月中旬起

聖谷學區正在擬定重啟計畫，希望盡快恢復正常學生生活。（WVUSD）

隨著南加疫情主要數據符合州府規定標準，加州 最大的學區 洛杉磯聯合學區與教師工會已達成重啟計畫，其它學區也逐步跟進。聖蓋博谷華人較多學區，有的正準備擬定重啟方案，有的已經制定短期重啟計畫。但前提是要採取完備避疫措施，多數教職員工完成施打疫苗 ，目標是校區要為學生提供足夠安全保障。

核桃谷學區華裔教委佟儀表示，初步擬定自4月19日至5月末前，學區重啟計畫，包括自4月19日開始，小學全面重啟，學生到校上課。對於初中學生，部分希望在家線上學習，剩餘學生，可每周分不同時間，分批次到校上課。高中學生，採取上午居家線上學習課程，午後根據個人在學科不同問題，到校接受教師個別輔導，或者參加學生社團活動。

西柯汶納學區教委會近日批准重啟計畫，即4月12日開始，學前班至二年級學生返校上課，三至六年級學生於4月19日恢復在校上課。3月22日開始，學校辦公全面重啟。不過教委會也表示，家長和學生仍可選擇在6月4日前繼續接受線上教學。對於返校學生的辦法是，每周兩天，每天從上午8時至午間12時15分，中午近一個小時午餐休息時間，剩餘時間採線上學習。將學生分為兩個組群，分別在周一、周二和周四、周五輪換到校。周三保持線上教學。教委會主席Eileen Miranda強調，這是初步計畫。

羅蘭學區教委會主席陳正治表示，教委會在11日晚會議中討論重啟詳細計畫。他傾向於多蒐集社區家長意見和建議，在加強校區避疫措施前提下，逐步重啟。但首先要安排有特殊需要學生返校上課。

哈岡學區教委張金生表示，重啟前要在各校教師安裝避疫隔離板、做好消毒，而且希望大多數教職員都能接種疫苗，提供返校學生安全保障。學區在特殊及學前教育項目方面，已經有學生到校上課。其他學生重啟返校計畫，教委們正在考慮中，尚未出台詳細計畫。不少家長希望子女高中畢業典禮能夠在學校舉辦，所以教委會也會考慮可能於5月20日在禮堂舉辦高中生畢業典禮。