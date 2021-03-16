我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

被要求「走回墨西哥」 無證客啜泣：拜登答應過我們

遠程技術出色 巴沙迪那學院獲雙獎

記者丁曙／巴沙迪那報導
巴沙迪那學院贏得兩項全州性技術獎。（記者丁曙／攝影）
巴沙迪那學院贏得兩項全州性技術獎。（記者丁曙／攝影）

巴沙迪那學院（Pasadena City College，PCC）信息技術管理團隊，在新冠肺炎（COVID-19）大流行中為學生提供完備的技術支援，確保遠程學習順利落實，最近獲得兩個全州性獎項：「技術焦點團隊獎」和「技術規劃團隊獎」。

加州社區學院信息系統領導協會（CISOA）和加州社區學院總校長辦公室，授予巴沙迪那學院「技術焦點團隊獎」（Technology Focus Team Award），肯定該學院為在家學習的學生提供有效的應用程序。

PCC的虛擬學習環境被稱為AWS AppStream，允許學生根據需要下載重要的應用軟體，例如Adobe Creative Suite，Microsoft Office，Maya和AutoCAD。該系統確保學生能夠居家學習，而且無需使用高端電腦系統或支付額外費用。在COVID-19大流行期間，該系統是學院實施的遠程教育操作的關鍵部分。

在另一項表彰中，加州社區學院信息系統領導協會因為PCC的技術總體規劃的前瞻性，授予「技術規劃團隊獎」（Technology Planning Team Award）。因為這份戰略規劃優先考慮學院未來五年對技術的投資

PCC校長Erika Endrijonas表示，冠狀病毒大流行顚覆了世界，但是本校的信息技術管理團隊出色地完成工作，迅速採取行動為學生和教職員工提供了電信裝備，開發了信息移動方案，並在整個教學過程中保持卓越的服務品質。此次CISOA頒授的兩大獎項只是一年之初系列成就的開端。

加州 投資 教育

上一則

斜槓人生／新聞辭典

下一則

僑教線上座談 聚焦華語學習、互動熱絡

延伸閱讀

南加洛縣13日晚一男一女坐車內遭槍擊 男死女傷

南加洛縣13日晚一男一女坐車內遭槍擊 男死女傷
加州嚴控、佛州放鬆 為何疫情差不多？

加州嚴控、佛州放鬆 為何疫情差不多？
加州滅罪同盟等3團體聯合聲明：SB82法案讓人人自危

加州滅罪同盟等3團體聯合聲明：SB82法案讓人人自危
加州滅罪同盟等3團體聯合聲明：SB82法案讓人人自危

加州滅罪同盟等3團體聯合聲明：SB82法案讓人人自危
巴沙迪那社區學院 3.14圓周日數學嘉年華

巴沙迪那社區學院 3.14圓周日數學嘉年華
巴沙迪那學區 低年級3月29日重返校園

巴沙迪那學區 低年級3月29日重返校園

熱門新聞

參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下家庭（household)，1萬200元可以不課稅。（本報檔案照）

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

2021-03-08 20:39
庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

2021-03-09 02:20
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
案發的民宅。（記者啟鉻╱攝影）

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

2021-03-08 17:48
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」