遠程技術出色 巴沙迪那學院獲雙獎

巴沙迪那學院贏得兩項全州性技術獎。（記者丁曙／攝影）

巴沙迪那學院（Pasadena City College，PCC）信息技術管理團隊，在新冠肺炎（COVID-19）大流行中為學生提供完備的技術支援，確保遠程學習順利落實，最近獲得兩個全州性獎項：「技術焦點團隊獎」和「技術規劃團隊獎」。

加州 社區學院信息系統領導協會（CISOA）和加州社區學院總校長辦公室，授予巴沙迪那學院「技術焦點團隊獎」（Technology Focus Team Award），肯定該學院為在家學習的學生提供有效的應用程序。

PCC的虛擬學習環境被稱為AWS AppStream，允許學生根據需要下載重要的應用軟體，例如Adobe Creative Suite，Microsoft Office，Maya和AutoCAD。該系統確保學生能夠居家學習，而且無需使用高端電腦系統或支付額外費用。在COVID-19大流行期間，該系統是學院實施的遠程教育 操作的關鍵部分。

在另一項表彰中，加州社區學院信息系統領導協會因為PCC的技術總體規劃的前瞻性，授予「技術規劃團隊獎」（Technology Planning Team Award）。因為這份戰略規劃優先考慮學院未來五年對技術的投資 。

PCC校長Erika Endrijonas表示，冠狀病毒大流行顚覆了世界，但是本校的信息技術管理團隊出色地完成工作，迅速採取行動為學生和教職員工提供了電信裝備，開發了信息移動方案，並在整個教學過程中保持卓越的服務品質。此次CISOA頒授的兩大獎項只是一年之初系列成就的開端。