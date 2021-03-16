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羅技公司贈加州州立大學2300副耳機 體驗虛擬學習

【本報訊】
加州州立大學收到2300副羅技公司捐贈的頭戴式耳機支援學生虛擬學習課程。（CSU提供）
加州州立大學收到2300副羅技公司捐贈的頭戴式耳機支援學生虛擬學習課程。（CSU提供）

加州州立大學（CSU）收到2300副羅技公司（Logitech）提供的耳機，支持大學學生參與虛擬學習的體驗，確保學生的成功機會是加州州立大學2025年畢業計畫的基礎。

為了維護學生和員工的健康和福祉，所有CSU校園都將主要提供虛擬模式的教學。校園增加了對IT硬件和軟件的投資，教師和員工參與專業發展機會，以為學生提供豐富的虛擬學習體驗。羅技公司的禮物進一步幫助學生追求高等教育目標。這種頭戴式耳機交付給加州州大系統所有23所校園，並將免費分發給有需要的學生其他學習工具，支持他們在虛擬學習環境中取得成功。

加州州大首席信息官Michael Berman說，羅技對幫助學生成功表現的承諾，以及他們對CSU學生的慷慨捐助深表感謝。這些耳機將幫助學生專注於他們的課程學習，並更充分地參與虛擬課堂的教室設置。

羅技行動副總裁兼教育解決方案負責人Michele Hermann表示，Logitech的產品可使所有學生在家中學習變得更加輕鬆，本公司的耳機將有助於這一轉變。學生在與他人一起學習的空間裡，保持專注是很重要的。公司很自豪能夠通過為學生提供學習課程所需要的工具，為他們的學習提供支持。

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