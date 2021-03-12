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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

華生考上清華 至今在家上網課

記者李雪／洛杉磯報導
楊本莉曾在申請學校時前往清華面試，但至今未能再次踏入校園。（楊本莉提供）
楊本莉曾在申請學校時前往清華面試，但至今未能再次踏入校園。（楊本莉提供）

疫情切斷了不少中國學生赴美上學之路，只能留在中國上網課。不過也有一個群體，過去一年每日跨越時差上網課，那就是在中國的大學唸書的美國留學生。華裔學生楊本莉去年考上了夢想中的清華大學，卻無緣去校園，只能每日凌晨獨自在家上網課。

家住巴沙迪那市的楊本莉，如今過著北京時間的生物時鐘。每天下午4點起床，也就是北京時間早上8點。如果當天北京時間早上沒課，她可以和家人共進「晚餐」，隨後開始一天的學習課程。獨自捱過一整個黑夜後，洛杉磯時間清晨7點，中國時間晚上11點，她才去睡覺。自去年夏天開學以來，改變了楊本莉的生活常態。

獨自過著地球另一邊的時間，自然給生活帶來許多不便。楊本莉常常半夜想弄些東西吃，但又怕吵醒家人。在她醒著的時間裡大多是黑夜。她會將自己的時間表印出來貼在家中，家人也會盡量在周末或她沒課的時候，一起安排戶外活動或出去打球。

在美國出生長大的楊本莉，父母也是中學或大學時期就從台灣來美留學，也讓她萌生去國外讀書的想法。她表示，一次家人聊到清華大學讓她很感興趣，父母得知後也很支持。前年底在申請美國的幾所大學時，她也一併申請了清華，12月還在父親陪同下飛到北京去參加面試。去年春天收到清華大學經濟管理學院錄取通知，令她非常開心。當時疫情剛剛開始，原本以為持續幾周或一兩個月，沒有人竟然會這麼久。

原本嚮往去國外讀書，就是希望體驗不同國家的文化、社會、城市風貌等。「本來留學是蠻好的經歷，結果第一年就這樣快過去了」。令她失望的，還有所有年輕人都嚮往的大學生活也泡湯。本想加入跳舞、游泳和留學生社團、參加志願者活動、交新朋友，「結果現在只能在微信上交朋友」。

楊本莉入學已經第二個學期，但至今還未見過其他同學。因為中國早已恢復面授課程，所以其他中國同學都早在學校上課和活動，只有各國的留學生上網課。因此她想要找同學也只能找到其他留學生，又因網課通常大家不會開鏡頭，「就算開鏡頭也都是穿著睡衣」。

網課也給學業帶來困難，無法隨時跟老師當面溝通。遠程聯繫自然慢一些，還會面臨麥克風或網路不好的情況。此外課本也無法買到，只能在網上找材料。就連體育課也都是開視頻跟著老師做一些動作等。而清華傳統要求所有學生長跑，遠程上課的學生需要自己完成哩程，在網上打卡。不過老師們都理解網課的困難，對留學生尤其照顧，如有問題都會盡量幫忙。

小時候楊本莉的外公外婆奶奶都講中文，所以中文口語流利，但用中文上課和寫作還是有些挑戰。她表示，第一學期大部分選的是英文講授的課程，還能應對，但也選到一門較難的專業課，及中文寫作課。她表示喜歡自己的課堂，但壓力也大。

除了北京面試那次，她也沒再去過校園。當時看到學校環境優美，尤其喜歡校園裡許多古老建築，非常期待疫情趕快過去，讓她能再次踏入清華校園。

楊本莉曾在申請學校時前往清華面試，但至今未能再次踏入校園。（楊本莉提供）
楊本莉曾在申請學校時前往清華面試，但至今未能再次踏入校園。（楊本莉提供）
楊本莉在清華「二校門」。（楊本莉提供）
楊本莉在清華「二校門」。（楊本莉提供）

中國 北京 留學生

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