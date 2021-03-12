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數據看到光明！洛杉磯縣加緊打疫苗 春假仍不能放鬆

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛縣公共醫學專家Eloisa Gonzalez分享洛縣疫苗分配情況。（會議截圖）
洛縣公共醫學專家Eloisa Gonzalez分享洛縣疫苗分配情況。（會議截圖）

11日在少數族裔媒體會議上，洛杉磯縣公共醫學專家Eloisa Gonzalez分享洛縣疫情。她指出，最新數據顯示住院人數和死亡人數均在持續下降，但仍未回到激增之前的水平。強調儘管目前數據表明前景光明，但仍不能放鬆，因為可看到之前激增病例帶來的惡劣後續反應，同時呼籲即將到來的春假，民眾盡量減少聚會和出行計畫。

Gonzalez表示，近日州政府根據接種疫苗人數，調整後確診率等數據修訂評級系統，洛縣需要在接下來一周保持各項指標符合紅色等級，才能在3月17日重新開放。

她介紹疫苗接種情況，此前發現疫苗分配不平均，因此加強在醫療資源匱乏地區增加供應，非裔居民接種增幅達92%，西裔增加65.8%，隨著越來越多群體有資格接種疫苗，儘管疫苗供應有限，但縣府仍致力減少障礙。

她分享南加大（USC）針對人們對疫情的態度、行為、觀點調查，12月初63%的洛縣成年人表示有可能接種疫苗，截至3月有76%表示願意，其中西裔增加24%和非裔增加21%，但他們對疫苗的猶豫程度仍然明顯。她理解這些族群對接種疫苗的猶豫不決的原因，但仍會繼續與社區組織合作，幫助服務對象增加接種疫苗機會，提供有關疫苗的準確信息。

她指出，疫苗在預防新冠病毒和死亡方面有大的效果，但公共衛生部門也尊重民眾的意願。根據州政府指南，1B階段符合接種資格的還包括保育員，清潔工，公共交通及機場地勤人員。

從3月15日起疫苗開放給16歲至64歲患有基礎疾病的人士，包括癌症，慢性肺部疾病，心臟病或腎臟疾病，如果他們感染病毒，將導致嚴重的疾病或死亡。Gonzalez強調，洛縣接種點為本縣工作和居住的人提供疫苗，如果不在洛縣生活和工作，請不要在洛縣預約接種疫苗，即便預約成功最後也會在接種點被拒之門外。

疾控中心表示，即便接種疫苗至少需要兩周才能產生抗體，才能聚會等。接下來的春假和復活節，但洛縣衛生部門仍建議民眾保持社交距離，不建議聚會。

疫苗 洛縣 疫情

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