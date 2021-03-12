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教室升級！核桃谷聯合學區 TK-5年級4月19日重啟

記者楊青／核桃市報導
核桃谷聯合學區TK-5年級預計4月19日重啓，返回校園的各項工作緊鑼密鼓籌備當中，包括每間教室升級，以確保面對面傳統教學和網課都暢通無阻。(核桃谷聯合學區)
核桃谷聯合學區TK-5年級預計4月19日重啓，返回校園的各項工作緊鑼密鼓籌備當中，包括每間教室升級，以確保面對面傳統教學和網課都暢通無阻。(核桃谷聯合學區)

轄區包括核桃、鑽石吧及周邊地區的核桃谷聯合學區（Walnut Valley Unified School District）TK-5年級預計4月19日重啓，返回校園的各項工作緊鑼密鼓籌備當中，包括每間教室升級，以確保面對面傳統教學和網課都暢通無阻。

核桃谷聯合學區11日舉辦小學家長網絡研討會，佈局五周後的幼稚園至小學五年級校園重開計劃。學區總監Robert Taylor表示，目前計劃在4月份的第三個星期一開始全面重新開放幼稚園和小學校園，所有TK-5學生可以返校接受面對面學習，TK-12也將部分開放學生面對面教學，是基於届時的安全情況可以達到洛杉磯縣公共衛生部門所要求的「紅色層級」標準，即學校無需進行無症狀的疫情測試

核桃谷學區表示，雖然從4月19日到5月中開始放暑假只有短短的29天左右，而且無法做到和從前一樣讓學生與學生、學生與教師無間距相處，但讓孩子們有機會重聚非常珍貴，也是為全面恢復傳統的教學作準備和適應。

核桃谷聯合學區上周開始為小學教師施打疫苗，並逐漸向初中及高中教職人員推進。

核桃聯合學區教委會副主席佟儀表示，學區全部教職人員2000人左右，預計疫苗施打本月底完成。如果小學返校一切順利，初中和高中也可望從8月份全部返校上課。核桃谷聯合學區將近1萬3000名學生中，大約6000為K-5學生。

學區 核桃 疫苗

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