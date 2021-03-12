洛縣迎紅色等級 7~12年級學校有機會重新開放

洛縣縣政委員巴格致信州長紐森，督促重開學校的重要性。（會議截圖）

洛杉磯縣將在下周進入紅色等級，意味著七至12年級學校有機會重新開放，11日少數族裔媒體會議上，亞凱迪亞（Arcadia High School）高中生現身說法，分享遠程教學對學業及身心的影響，恢復現場授課的重要性。洛縣 縣政委員、教育局 長分享目前疫情 情況，以及為重開學校做的準備。

洛杉磯教育局長Debra Duardo表示，由於疫情關閉學校至今已一年，學校被迫改為線上教學。發現有色族裔不僅受疫情影響嚴重，在教育方面也遭遇嚴重打擊，對學生的學業和身心均有影響。過去教育體系無法為所有人提供公平機會，藉此機會修改並為弱勢家庭提供高質量教育。

洛杉磯教育局長Debra Duardo希望為所有學區提供更多資源包括培訓等，重新設計教育體系，確保公平教育機會。（會議截圖）

重返學校之前希望確保各方狀況，目前學前至六年級學生可以重返校園，洛縣一旦進入紅色等級，意味著七至12年級學校可以重新開放。根據最新調查，71%學區已經開放或正計畫在4月中以前開放學校，隨著教職人員接種疫苗，他們已經慢慢回到學校工作崗位做重返課堂準備。

亞凱迪亞高中學生Nathan Kuo表達學生們希望重返校園的想法

洛縣教育局學生顧問，亞凱迪亞高中學生Nathan Kuo表示，他曾在一些機構實習，體會到聲音反映給行政機構非常重要。他參與洛杉磯教育局會議討論遠程學習的影響，發現許多同齡學生在學業成績和學業表現受到影響。有些學生面臨遠程技術性障礙，導致學習動力下降，網路連接和心理疏導等問題。在家學習導致課堂和家庭生活界線消失，很多同學感覺課程安排受到影響，還有很多同學要照顧兄弟姐妹而影響學業，因此希望重返校園。

洛縣政委員巴格（Kathryn Barger）在會中分享洛縣重新開學的進展，表示洛縣學校已關閉一年，看到學生學習表現下降。她上周致信州長紐森，督促重開學校的重要性，譬如繼續戴口罩，保持社交距離等衛生措施。