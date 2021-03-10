疫情年來…「歡樂頌」免費中文公益網課 造福300多華童

Susie老師(左上)教孩子們學古詩。（Susie提供）

疫情 一年，有個叫「歡樂頌」的免費網上中文公益課，從去年4月至今一直陪伴著許多居家防疫的學齡前孩子。

影音來源：記者邵敏

在這裡，300多名來自全美各地的華裔 孩子相聚相識，他們朗朗上口學習人生第一首古詩；在這裡，孩子們舉辦網上春晚表演才藝，雖然稚嫩，但認真投入感動著每個人；在這裡，孩子們因疫情被隔離的日子，不再孤單。

家住聖荷西的Susie是「歡樂頌」中文公益課創辦人，從事幼兒教育 十多年。這一年，一周兩次，每次一小時，Susie幾乎沒有中斷過公益課，她教孩子們學古詩、讀繪本、做手工，陪伴孩子們度過生命中特殊的一年。

去年4月，Susie工作的學校因疫情關閉，她居家教女兒學中文。「我想她一個人上課，時間久了會無聊，需要跟小朋友互動，不如多叫幾個孩子一起參加網課。」

基於這樣的初衷，Susie開辦了「歡樂頌」網上中文公益課，沒想到反響很好，在微信群一個孩子媽媽幫助推廣下，越來越多的孩子加進來，最多時有三、四百個孩子參加。

「越來越多的家庭加入，讓我知道孩子們太需要這樣一個平台，特別對於雙職工家庭，這裡能給孩子們帶來歡笑，也能讓忙碌的家長有些喘息的時間。」

對於許多孩子來說，「歡樂頌」是他們疫情一年中最快樂的時光。「有些孩子下課時哭鼻子，捨不得我；有些孩子在屏幕裡說老師我愛你，給我飛吻；有些孩子聽媽媽講故事時給我發消息，說想聽我講故事。」對於Susie來說，孩子們的喜愛就是最大的肯定，也是她堅持把公益課開下去的重要原因。

「做了一年的公益課，發現孩子們太需要社交環境了，但疫情大環境不允許，很多事情變得非常艱難。」

為滿足孩子的小願望，Susie曾嘗試舉辦線下活動。去年萬聖節，在保持社交距離及安全的情況下，「歡樂頌」舉辦討糖活動，那天，孩子們穿著漂亮的萬聖節服裝，跟夥伴們度過難得的美好時光。

聖誕節、春節、元宵節這些節日裡，Susie會在課堂上教孩子們做各種與節日有關的手工，她還暖心地給孩子們準備小禮物，寄給他們。

「歡樂頌」免費網上中文公益課創辦人Susie。（Susie提供）

「我付出的同時，也收穫了很多，從未謀面的家長給我寄禮物，送甜品、故事書、拼圖，他們的信任和喜愛讓我感動。」

給孩子們上網課時，Susie三歲的女兒也一直在旁邊跟著媽媽。一邊上課，一邊還要照顧孩子，Susie有時候會手忙腳亂。

「屏幕中的Susie老師讓我們覺得親切，她在鏡頭里的表現很真實。疫情這一年，哪個帶著孩子在家工作的媽媽不是這樣手忙腳亂呢。」一個媽媽這樣評價。

Susie老師帶孩子們做的元宵節手工。（Susie提供）

多年的幼兒教育工作經歷，讓Susie即便隔著屏幕，也能吸引孩子的注意力，她聲情並茂地帶著孩子們背誦古詩，講述中國傳統節日的來歷，以及各種神話傳說。

家長Connie說，在美國，華裔孩子中文教育都比較薄弱，有這樣一個平台真好，給孩子們帶來了中文啟蒙，讓他們從小就有些中文的基礎，而且還是免費的，太難得了。