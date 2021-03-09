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因疫關校 學生自殺多 「即將13歲」記錄孩子生命停格…

記者邵敏╱綜合報導
紀錄片「即將13歲」。（Hayden’s Corner 以海登名義創立的關注青少年自殺的網站）
紀錄片「即將13歲」。（Hayden’s Corner 以海登名義創立的關注青少年自殺的網站）

德州一名普通小男孩海登（Hayden），他的生命永遠停在12歲。 2020年4月17日，13歲生日的前四天，海登選擇上吊自殺。父親布拉德亨斯特布爾（Brad Hunstable）說：雖然他沒有感染新冠病毒，但他卻因疫情而死，在學校關閉的這段時期，他想念朋友想念足球，他被電子遊戲吞噬了。

海登的故事被拍成紀錄片「即將13歲」（Almost Thirteen），影片觀看次數超過1億。疫情這一年，還有多少像海登一樣的孩子，他們經歷著本不屬於這個年紀應承受的痛：孤獨、壓抑、隔絕、沒有學校沒有朋友陪伴成長的日子。

2020年8月，18歲的安東尼奧爾（Anthony Orr）用兩周前買的AR-15步槍在車內開槍自殺。母親帕梅拉（Pamela）說：「孩子感到絕望，覺得沒有未來。」

2020年10月，馬里蘭州一名14歲男孩自殺身亡。父母稱孩子是在學校決定繼續關閉後，選擇放棄生命。

2020年12月，加州沙加緬度（Sacramento）一名11歲男孩在上網課時開槍自殺，難以想像，孩子會選擇這樣的時刻結束生命，而這種無法直視的殘酷又將給一起上課的孩子帶來怎樣的陰影。

一名九歲的孩子在自殺前留下字條，說他沒什麼可期待。父母說：「我們知道他很沮喪，因為他不能再參加學校的足球活動，但我們從沒想到會這麼糟糕。」

據「紐約時報」報導，2020年3月16日至12月31日，僅在內華達州克拉克縣（Clark County），自學校因疫情關閉以來就有18名學生自殺，是該地區2019年全年自殺學生的9倍。目前美國各地學區都在統計疫情以來學生自殺的數字。

為應對疫情以來學生自殺頻率不斷上升的趨勢，克拉克縣投資了GoGuardian Beacon警報程序，用以監視學生心理健康狀況，發送各種從輕度到重度自殺風險報告。從2020年6月到10月共發送了3100多個警報，內容包括自殺念頭以及可能的自我傷害。

2020年11月，一名12歲男孩拉里（Larry）在網上搜索「如何上吊自殺」時，警報程序進行干預。父親接到警報後跑到孩子房間，他解下兒子脖子上一根絞索，所幸孩子被及時解救。

紐約非營利組織傑德基金會（Jed Foundation）一直致力於預防自殺，基金會高級臨床主任蘇茲·巴頓（Suzie Button）說：「學校是青少年生活的紐帶，但在疫情時代，學校關閉，學生們居家防疫，他們就像關在籠子裡的金絲雀。」

聯邦疾病防治中心（CDC）的一項研究表明，疫情期間，青少年出於心理健康原因進入急診室的比例上升。衛生專家警告說，青少年自殺的增加將是學校停課的「重大公共衛生負面後果」之一。

 

疫情 紐約時報 足球

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