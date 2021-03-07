大學註冊率低 降低學債呼聲再起

第17選區國會議員羅康納要透過立法減輕學生債務負擔。（會議截圖）

大學生註冊率下降，學生負債增加，取消學債減輕學生負擔是否有所幫助？公共政策制定者、社區組織及學生5日在線上探討，取消學債是否會幫助他們減輕債務壓力、幫助復甦經濟。

疫情 期間大學生註冊率降低，凸顯經濟低迷造成的影響，以及4300萬學生的1.7萬億學生貸款 造成的巨大壓力。取消學債派認為，豁免每位學生5萬元學生貸款的政策，會讓75%貸款人不再有負債壓力，並且有助於復甦經濟。但拜登 總統表示，他不會支持這個提議。

第17選區國會議員羅康納（Ro Khanna）表示，學債造成許多學生的負擔。就他個人而言，直到30歲未才將學貸付清。因此他致力透過立法減輕學生負擔，針對年收入低於12萬5000元的人，應該取消學債或延長學債還款期限。他指出，剛畢業的學生走入社會、職場，面臨的問題很多，譬如要承擔家庭責任，或是創業追求夢想。然而高昂的學債只會讓他們實現夢想的步伐變慢。有些父母努力工作，也希望能幫助孩子儘快還清學貸，但不代表每個學生的父母都有能力幫他們付清學貸。他希望繼續給政府施壓，透過立法減輕學生的債務壓力。同時他認為，只有讓總統盡可能聽到社區的聲音，白宮才會有更多行動。

全國非營利組織「Student Borrower Protection Center」民權顧問Kat Welbeck表示，學生債務會引發危機，有些家庭甚至還沒有完全從上一次經濟危機中緩過來，卻再一次遇到新冠疫情，學生債務對他們造成非常大影響。有數據顯示，90%非裔和72%拉丁裔要依靠貸款支付學費，而他們畢業後的欠債率高於白人。有些盈利機構透過學貸收取高昂利息盈利。該組織致力保護學生借款人的權利，制止行業濫用行為並促進公共政策的改變。

「住房和經濟權力組織」（Housing and Economic Rights Advocates）資深律師Joe Jaramillo認為，新一屆政府應該解決學生貸款壓力。有些學生進入私立學校或是以盈利為目的學校，畢業後找不到高薪工作，五年甚至更長時間都無法償清學貸，對他們的生活造成很大影響，因此只能生活在償還學貸的壓力中。

會中有兩名學生現身說法，講述學貸負擔對他們的生活影響。背負學貸1萬3000元的Andrea Campo表示，因為個人債務問題導致她的信用分數不夠高，無法申請信用卡和租房，甚至在找工作時都被認定為債務太高的危險員工，進而失去了工作機會。