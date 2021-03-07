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社區學院轉大學有捷徑 在PCC修60學分就符資格 可省學費數萬

記者謝雨珊／洛杉磯報導
PCC輔導教師Yvette V. 。 (線上截圖）
PCC輔導教師Yvette V. 。 (線上截圖）

全美排名領先、轉校加大（UC）和州大（CSU）人數第一的巴沙迪那社區學院（Pasadena City College，PCC）6日舉辦線上年度春季教育論壇，以「從高中到大學：職場及其他規畫，為2021年鋪平道路，了解如何加入巴沙迪那社區學院」為主題演講。輔導教師鼓勵學生造訪PCC轉學中心（transfer center），了解轉學條件和及早準備，有助於成功轉入四年制理想大學，以及進入職場。

該場教育論壇以學院教師和行政人員與家長及學生在線上問與答為主，聽眾們對財務資源、如何成功轉入四年制大學、職業支援服務等方面很有興趣，教師們透過線上會議功能提供詳細解答。

輔導教師Yvette表示，PCC與柏克萊加大（UC Berkeley) 及洛杉磯加大（UCLA) 等學校合作協助學生轉學，學生可註冊UC系統的Transfer Alliance Project（TAP) ，PCC提供學生諮詢輔導、轉學協助，學生也可直接與理想大學人員聯繫，這些資源幫助學生順利轉入理想中的四年制大學。有問題可電郵PCC轉學中心（[email protected]）。

有學生詢問需要多久時間才能從社區學院轉入四年制大學？Yvette回答「因人而異」，主要取決於學生專攻的科系。理工或醫學科系因必修課程較多，課程也較難，學生平均得花三年時間才能成功轉學。文科必修課程相對少一些，學生平均花兩年便可轉學。社區學院每個學分收費46元；國際學生每個學分收費350元左右，修滿60個學分就達轉校標準。

事實上，轉學條件根據學校性質及學校體制而有所不同。UC系統規定的條件適用於州大系統（CSU），而南加大 (USC)等私立大學則自有一套系統。行政人員建議學生在能力範圍內，選課時最好參照UC系統及私立學校的轉學條件及必修課程，未來申請學校時有更多的選擇。UC系統轉學條件可登錄：https://admission.universityofcalifornia.edu/admission-requirements/transfer-requirements/preparing-to-transfer/basic-requirements.html。

巴沙迪那社區學院深受聖蓋博谷社區亞裔家庭的重視和歡迎，亞裔學生比例多。社區學院的學費低廉，畢業後再轉入四年制大學深造，可以節省數萬元。每年PCC畢業生有超過一半轉入四年制大學深造。行政人員介紹說，「PCC捷徑」（PCC Pathways）項目可以確保學生選到所需課程，在最短時間內修滿學分升入四年制大學，也是一條從高中升入大學乃至走向職業生涯的捷徑，幫助新移民家庭融入高等教育。

巴沙迪那學院主校區一景。（巴沙迪那學院網站）
巴沙迪那學院主校區一景。（巴沙迪那學院網站）

教育 亞裔 柏克萊加大

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