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核桃谷學區開打疫苗 低齡生4月復課

記者楊青／核桃市報導
核桃谷聯合學區本周開始為小學教師施打疫苗並逐漸向初中及高中教職人員推進，預計4月中旬開放幼稚園和小學學生重返校園，8月份初中和高中生返校。（核桃谷聯合學區）
核桃谷聯合學區本周開始為小學教師施打疫苗並逐漸向初中及高中教職人員推進，預計4月中旬開放幼稚園和小學學生重返校園，8月份初中和高中生返校。（核桃谷聯合學區）

核桃谷聯合學區（Walnut Valley USD）本周開始為小學教師施打疫苗，並逐漸向初中及高中教職人員推進，預計4月中旬全面開放幼稚園和小學生重返校園。學區對家長的民意調查顯示，七成以上的家長希望他們的孩子在8月可以安全重返校園學習。

核桃谷學區教委會副主席佟儀4日表示，核桃谷聯合學區和當地的一家藥房合作，從本周開始為學區老師和教職人員施打新冠疫苗第一針，K-2教職人員優先，然後次第向小學高年級、初中和高中推進。他表示，核桃谷學區全部教職人員2000人左右，預計到本月底才能完成。

按教職人員疫苗注射進程及學區計畫，核桃谷學區最快會在4月中旬全面開放小學生回校上課；如果小學返校一切順利，初中和高中學生也可望8月全部返校。核桃谷學區近1萬3000名學生中，大約6000為K-5學生。

佟儀表示，學區考慮讓低齡學生先回校上課，主要原因是幼稚園和小學學生通常都是固定在一個教室上課，座位也相對固定，可以降低病毒傳播。另一原因則是低齡學生長期在家上網課，心理調適挑戰更大。而初中和高中生上課按科目去不同的教室，而且高年級學生在校園的活動範圍大，病毒傳播危險性高。他表示，學區也曾考慮在初中和高中讓學生固定教室，但有相當難度。所以決定還是等到疫情穩定、確保安全的情況下，全面開放學生返回校園。

長達一年多的網課，學生們的表現不同。核桃谷學區調查發現，相當部分學生保持了原來的好成績，部分學生的網課學習甚至比原來的課堂學習效果更好。但同時，也有部分學生情緒失落，成績劇降，不得不中途取消部分課程，還得去看心理醫生減壓。

佟儀表示，學區最近對學生和家長的民意調查顯示，75%的家長認爲，孩子們在8月返校上課比較合適。

學區 核桃 疫苗

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