聖谷880教職員接種疫苗 校園重開見曙光

馬凱博高中外面排著長長的車龍，教職人員等待接種新冠疫苗。（主辦單位提供）

蒙特利公園市、阿罕布拉 聯合學區 、基督教角聲醫療中心（HCHC）與阿蘇薩太平洋大學（APU）護理學院共同合作，日前在馬凱博高中（Mark Keppel High School）舉辦新冠疫苗 接種活動，向登記預約的880名阿罕布拉聯合學區和嘉偉學區的教職員，以「免下車」方式接種新冠疫苗第一針，為重開校園帶來曙光。

教職人員井然有序接種疫苗，角聲醫療中心義工們為教職員進行體溫檢查，並提供和管理莫德納疫苗（Moderna）。阿罕布拉聯合學區設立「報到」站，為150名員工和義工們提供口罩、翻譯員和午餐。嘉偉學區團隊為教職員登記，為所有義工與員工提供早餐。蒙市消防局醫務人員和阿蘇薩太平洋大學的醫護專業的學生，負責為已登記者注射疫苗及觀察接種者的反應，並提供注射第二劑的疫苗卡。

主辦方把接種疫苗者分成三排，每排約15輛車。蒙市市政經理Ron Bow表示，所有接種者大約逗留15至20分鐘，讓醫護人員觀察是否出現反應。每排隊伍的接種時間不一樣，大約20分鐘就可以為45輛車上的教職員完成注射疫苗。當接受疫苗注射者完成短暫觀察期後，車隊有序離開時，醫護人員隨即鼓掌歡送他們，為接受疫苗注射者帶來愉快的心情。

聖蓋博高中（San Gabriel High School）教師Kristianne Cordova表示，她很高興學區提供教職人員接種疫苗的機會，有助推動學生早日重返校園上課，能令每個人都感到安全。

關於這次疫苗接種合作計畫，始於阿罕布拉學區教育總監Denise R. Jaramillo與蒙市市政經理寶郎諾（Ron Bow）的對話。總監希望該學區的校園能作為小型社區「免下車」接種場所，而經理致力於向該市居民提供新冠疫苗。

蒙市華裔市長饒影凡（Yvonne Yiu）牽線搭橋，她將基督教角聲醫療中心介紹給蒙市市政經理，再把學區和角聲醫療中心聯繫起來。活動當天角聲醫療中心首席營運長吳周秀蘭（Carolin Eng）及李師母（Pollyanna Lee）在場支援義工團隊。

角聲醫療中心2月已在馬凱博高中外提供了300劑疫苗注射。而疫苗計畫的合作夥伴，已經透過兩次疫苗接種向超過800名長者施打新冠疫苗，幫助不會英語及不上網的長者們接種疫苗。