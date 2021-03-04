還差4%…聖瑪利諾學區E提案或挫敗

聖瑪利諾 （San Marino）聯合學區 E提案（Measure E），在2日特別選舉目前獲得62.82%支持率。按規定，該提案至少要獲得66.67%、三分之二以上票數才能通過，這項土地稅徵收案可能遭到挫敗。

聖瑪利諾聯合學區E提案在2日深夜11時15分左右投票 揭曉，目前支持率近63%。不過洛杉磯縣選務所表示，由於部分選票周二很晚才陸續進來，所以本周五將再次更新投票結果，預計結果要到3月9日甚至11日才能塵埃落定。

聖瑪利諾聯合學區E提案土地稅（parcel tax）每六年到期一次，將於2021年6月到期。這項提案最初由選民於2009年公投通過，每塊地（parcel）收取865元，並根據洛杉磯地區消費者價格指數或3％（以較低者為準）作為上升調整，每年可為學區提供超過400萬元資金。

不過該提案需要三分之二的多數贊成票才能通過。如果通過，將會每塊地徵收968元，不會再增加。每年可以徵收420萬元以支持學區。這筆錢款將可以用於35.6個全職的教學職位。

該學區有5400塊地，其中有部分在聖瑪利諾市界範圍之外的縣屬地。65歲及以上的耆老可以免稅，已有1000多位選民享受耆老豁免。