我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

還差4%…聖瑪利諾學區E提案或挫敗

聖瑪利諾市訊

聖瑪利諾（San Marino）聯合學區E提案（Measure E），在2日特別選舉目前獲得62.82%支持率。按規定，該提案至少要獲得66.67%、三分之二以上票數才能通過，這項土地稅徵收案可能遭到挫敗。

聖瑪利諾聯合學區E提案在2日深夜11時15分左右投票揭曉，目前支持率近63%。不過洛杉磯縣選務所表示，由於部分選票周二很晚才陸續進來，所以本周五將再次更新投票結果，預計結果要到3月9日甚至11日才能塵埃落定。

聖瑪利諾聯合學區E提案土地稅（parcel tax）每六年到期一次，將於2021年6月到期。這項提案最初由選民於2009年公投通過，每塊地（parcel）收取865元，並根據洛杉磯地區消費者價格指數或3％（以較低者為準）作為上升調整，每年可為學區提供超過400萬元資金。

不過該提案需要三分之二的多數贊成票才能通過。如果通過，將會每塊地徵收968元，不會再增加。每年可以徵收420萬元以支持學區。這筆錢款將可以用於35.6個全職的教學職位。

該學區有5400塊地，其中有部分在聖瑪利諾市界範圍之外的縣屬地。65歲及以上的耆老可以免稅，已有1000多位選民享受耆老豁免。

學區 聖瑪利諾 投票

上一則

疫情未清 政客又開始作死

下一則

「中華數碼」大減價 電視盒、卡拉OK機…便宜賣

延伸閱讀

聖瑪利諾學區E提案 還差近四個百分點才能通過

聖瑪利諾學區E提案 還差近四個百分點才能通過
人大代表提案：明星「一次吸毒，終身禁演」

人大代表提案：明星「一次吸毒，終身禁演」
州長紐森訪巴洛阿圖小學 加速推動學校重開

州長紐森訪巴洛阿圖小學 加速推動學校重開
中文學校符「教師」資格 教職員可接種疫苗

中文學校符「教師」資格 教職員可接種疫苗
入職藥檢抽驗大麻 加州議員要提案禁止

入職藥檢抽驗大麻 加州議員要提案禁止
學區傻眼 傾向繼續戴口罩

學區傻眼 傾向繼續戴口罩

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

2021-02-27 22:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆