洛杉磯聯合學區 4月中重啟小學

洛杉磯聯合學區總監伯納。（洛學區臉書）

據洛杉磯聯合學區 （LAUSD）1日上午證實，將在下周末前，獲得學區需要的新冠疫苗 ，為教職員工施打，為重啟小學提供必要前提。

儘管這是好消息，但這個全美第二大學區1日公布，校區重啟延後至4月中旬。若在4月初校區復課，時間非常緊迫，復課尚需要五至六周時間，同時學區與教師工會正在談判，也會對學生重返校區時間產生影響。

學區總監伯納（Austin Beutner）對接種疫苗增加表示歡迎，對州長紐森 表示讚賞。州長紐森表示，自始就將教職員接種疫苗作為優先考量，並能夠付諸實施。一位州府要求匿名的官員表示，之所以要將LAUSD教職員接種疫苗作為優先考量，原因是該學區低收入家庭和需要幫助的學生較多。

伯納表示，該學區需要2萬5000劑疫苗才能滿足重啟校區需要，必要接種疫苗人員包括教師、管理人員、校區工廠經理、餐飲服務人員，以及必要的校外輔助人員，如校車司機。他也承認，在短期內獲得如此大量疫苗有一定難度，即使從1日開始，縣域學校教職員開始接種疫苗。

根據上周數據，顯示該學區在3月第一周獲得4000劑疫苗。從學區K-12人數46萬5000名學生統計，這個比例也相當可觀。不過，按照每周接種疫苗速度，學區規定4月初重返校園計畫恐難實現。