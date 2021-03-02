河濱加大研發柑橘新品種 同時具甜味和抵抗黃龍病特性

研究團隊。（UCR提供）

據河濱加大（UCR）資訊，該校柑橘黃龍病研究團隊與聯邦農業部 、全美多所大學合作，並獲得聯邦撥款逾400多萬元，正在培育針對致命樹木疾病具有天然免疫力的新柑橘品種，解決種植業者面臨的困擾。

黃龍病即柑橘青果病，在柑橘種植業頻繁發生，目前尚未有效治療方法，這種對柑橘致命的疾病，出現在世界各地，業者目前毫無根本解決辦法。黃龍病在加州 已經出現，而全美80%的新鮮柑橘都來自這裡。研究專家認為，在理想情況下，雜交水果能具有其母株最好的特性：最佳味道、以及澳大利亞的一些柑橘親屬所表現的抵抗黃龍病特性。

為避免黃龍病蔓延，聯邦研究機構已經向UCR研究團隊撥款467萬元經費。該研究團隊首席科學家是UCR的植物學家Chandrika Ramadugu，在多年前協助鑑定，對黃龍病具有天然抵抗性的微型柑橘品種。她認為，黃龍病是由細菌引起，很多人試圖通過抗菌噴霧來控制它。但是作為UCR研究團隊，希望利用育種讓柑橘樹本身具有抵抗性，提供可持續解決方案。

這種通過育種方式讓柑橘樹具有抵抗黃龍病的特性，遇到的挑戰是，可能會繁殖出對疾病有抗性但味道卻令人們不喜歡。因此需要大量雜交作業，從中篩選出最適合柑橘業的雜交品種。完美的雜交品種需要擁有恰到好處的基因組合，賦予其甜味和抵抗黃龍病的特性。

據悉，植物學家Chandrika Ramadugu領導的UCR研究團隊參與者，來自德州 農工大學、佛羅里達大學、華盛頓州立大學、聯邦農業部，以及UCR植物學、種植學到研究專家。目前研究團隊的科學家們正在分析培育的雜交種基因組成差異，分析新植株DNA，將有助於團隊暸解果實是否培育出足夠抗病性，但又不至於影響果實的美味。育種的另一個挑戰是柑橘新品種自然開花所需的時間，可能需要幾年。UCR植物細胞生物學教授Sean Cutler提出，在溫室加快雜交植物開花結果速度。

目前，Chandrika Ramadugu對研究方案仍感到興奮，認為通過不斷努力，最終會生出對種植者和消費者都有利的產品，也能更有效抵抗黃龍病。