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河濱加大國際學生招生官戴維獲表彰

記者啟鉻／河濱報導
UCR華裔國際學生招生官戴維獲表彰。（David Dai提供）
UCR華裔國際學生招生官戴維獲表彰。（David Dai提供）

河濱加州大學（UCR）華裔國際學生招生官戴維（David Dai）日前榮獲該校季度優秀員工表彰。在2020年秋季，在新冠肺炎疫情發生後，出現異常艱難招生工作中，戴維表現出的奉獻精神與靈活性得到校方充分肯定。戴維表示，作為UCR國際事務部成員，其他同事也在疫情中面臨很多工作壓力，自己獲得表彰與同事支持分不開。

戴維說，由於疫情發生，國際招生工作轉到線上進行。由於美國與中國及其他國家時差，他必須將面試國際學生工作，放到每天午夜至凌晨，幾乎每天都是如此。他面試的國際學生來自中國、印度、日本、韓國、新加坡及其他國家和地區。每次面試時間從一個小時至數個小時不等。在疫情影響下，其他美國大學國際學生減少了20%至30%，而河濱加大國際學生數量，不減反增。

由於中美關係出現波動，國際招生工作也面臨挑戰。許多受面試的中國學生也非常關心簽證問題，是否赴美國留學受到影響。在選擇專業上，中國及印度學生比較重視理工科，而新加坡、韓國、泰國學生較重視商科或綜合科目。

戴維表示，他在國際招生工作中，選擇非正常工作時間完成招生目標，向所有時區國際學生介紹UCR的優勢和價值，擴大該校的國際影響力，希望UCR成為國際學生在美國接受高等教育的一個重要人生選擇。

戴維於三年前在UCR擔任國際事務部招生官，他曾在UCR就讀，後轉學到聖地牙哥加大，就讀電子工程系。

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