加州助學金申請要快 3月2日截止

洛杉磯市貿易技術學院。（本報檔案照）

加州社區學院（CCC）總校長奧克利（Eloy Ortiz Oakley）提醒學生，今年加州助學金（Cal Grant）截止日期3月2日，呼籲學生抓緊申請，盡可能獲得更多援助。與去年相比，今年的申請數量大幅下降。此外，新冠病毒（COVID-19）影響了學生家庭收入，求學之路可能面臨更多阻礙。

根據加州學生援助委員會（California Student Aid Commission）數據，與去年同期相比，應屆高中生畢業生，完成聯邦學生補助免費申請（FAFSA）的數量降了11％（19,330）；「加州夢想法案」（California Dream Act）申請數量同比也下降15％（2,712）。該法案支持符合資格的無證學生，有機會申請與其他學生相同的州級助學金。

總校長奧克利表示，財務問題對很多學生來說，是實現求學目標的主要障礙。雖然加州社區學院提供學生許多種類的助學金，但大多數助學金取決於是否提交聯邦學生補助免費申請（FAFSA）或「加州夢法案」（California Dream Act）申請表。然而，因為學生沒有全部申請，每年都有剩餘的助學金。所以，鼓勵每位即將畢業的12年級學生都應該提交助學金申請，即使他們認為自己不符合資格，或尚未確定高中畢業後的計畫，也應申請。」

每年有60億元助學金提供給加州的大學生。然而，由於在學和未來的學生沒有認識到獲得助學金的機會，也未提出申請，因此無法獲得援助。如果這筆助學金款項沒有用完，則代表每年可能有數百萬元無人申請。

加州助學金（Cal Grant）為就讀於社區學院、加州大學 、加州州立大學等公立院校，以及其他類型的加州學生提供免費援助金，幫助學生支付包括書本、用品、交通和租金 等就讀大學的費用。

加州社區學院同時也鼓勵學生和家長參加即將舉行的「Cash for College」線上研討會，幫助個人填寫助學金表格和提供相關資源。有關申請助學金的更多資訊，可登錄icanaffordcollege.com；註冊免費的「Cash for College」線上研討會，登錄https://cash4college.csac.ca.gov。