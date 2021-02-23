聖伯納汀諾縣小學 可申請重啟到校上課

內陸疫情趨緩，學校重啟提上日程。(資料圖）

聖伯納汀諾縣鑑於疫情 持續趨緩，縣府決定，22日縣內小學恢復校區上課，前提是小學有意願重啟，所提出重啟計畫已獲批。河濱縣目前尚未達到小學重啟標準，不過該縣疫情各項主要數據近期持續趨緩，縣內學校距重啟時間已愈來愈接近。

聖伯納汀諾縣近期在疫情各項數據方面，持續穩定進步，於19日（周五）達到州府規定標準，在此前提下，州府允許TK-6年級重啟恢復校內上課。據公衛局提供資料，自15日（周一）開始，該縣每10萬人口中，檢測 COVID-19呈陽性比例，連續五天，低於25例。據縣府發言人沃特表示，從2月15日開始至19日，該數據從24.4降到19，符合州府規定標準。不過並非意味著所有小學都能立即復課。

沃特表示，若學區 無意願重啟，將會繼續採取線上教學，但必須盡快制定重啟計畫。在諸多情況下，重啟計畫包括一個混合時間表，即一部分學生仍是線上課程，另一部分學生則恢復校區上課。截至2020年11月16日，該縣109所小學提出豁免重啟計畫獲批，這些計畫已經公布在學區網站上。沃特表示，州府與縣府對這些計畫都審閱過。同時該縣公衛局已經批准了另外29所學校的COVID-19安全計畫，還有一些計畫正在審議。

河濱縣在學校重啟方面要落後於聖伯納汀諾縣，不過該縣疫情各項數據都有所進步，距離學校重啟時間愈來愈接近。縣府發言人威爾施表示，目前談論學校重啟時間還尚早，尚未提出重啟計畫獲批學校名單。

據兩縣公衛局提供數據，聖伯納汀諾縣目前新冠肺炎感染者總計逾28萬4000例，死亡超過2600例；河濱縣COVID-19感染者逾28萬7000例，死亡3600餘例。