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為校園重啟準備 洛學區「新冠監測軟體」上線

洛杉磯訊
「每日通行」軟體。（洛杉磯聯合學區）
「每日通行」軟體。（洛杉磯聯合學區）

洛杉磯聯合學區22日宣布將使用全新軟體「每日通行」（Daily Pass）來協調學生們的健康檢查、新冠病毒檢測和疫苗接種。學區稱這是全國第一個綜合性新冠肺炎監測軟體。

學區22日表示，該軟體是學區重啟校園重要的一步。洛杉磯聯合校區總監Austin Beutner表示，「每日通行」為校園安全設立最高標準。學區的每個學校都已更換空氣淨化器，每周為教師、學生檢測一次新冠病毒，現在「每日通行」上線，洛杉磯聯合校區很驕傲引領校區安全。

「每日通行」是由微軟公司研發，微軟Windows產品和教育副主席Eran Meggido表示，「我們很高興與洛杉磯聯合校區合作，幫助學校員工、教育家，讓他們儘快重返校園。」

該軟體為每個學生生成一個二維碼，學生通過該二維碼可以進入洛杉磯聯合校區的某個校園。前提是學生核酸檢測為陰性，體溫在華氏100度以下。有教職工會在校園門口為學生量體溫，掃二維碼。

「每日通行」還將做為學生的疫苗註冊、預約和施打追蹤。該軟體的匿名數據將分享給相關部門，包括史丹福大學，洛杉磯加大等科研機構進行研究。

學生、家長可以上網登錄「每日通行」：https://dailypass.lausd.net。雖然目前洛縣允許六年級及以下學校可以開啟面授課程，洛杉磯聯合學區還未開啟，原因是教師工會要求打完疫苗再開始授課。

洛杉磯加大 學區 檢測

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