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美中家長親子教育協會 線上歡慶農曆年

本報訊
美中家長親子教育協會向華人社區拜年。（主辦單位提供）
美中家長親子教育協會向華人社區拜年。（主辦單位提供）

美中家長親子教育協會（East Meets West Parent Education Club）於21日（周日）下午2時（PST）在線舉辦2021年農曆新年晚會。春節是中華文化最重要的傳統節日，從農曆第一天開始慶祝活動持續15天。

今年由於COVID-19大流行，本地很多傳統的農曆新年慶祝活動取消。但是，美中家長親子教育協會正在付出巨大的努力，繼續這項重要的跨文化慶祝儀式，同時也確保社區安全。本屆晚會將重點介紹農曆新年的表演藝術和許多振奮人心的娛樂活動。更重要的是繼續籌集危機救濟基金（Crisis Relief Fund ），幫助當地的學校實現疫情後的恢復，包括在春季學校重新開放時，為教職員工和學生提供急需的個人保護設備和用品。

繼去年的「口罩／面罩製作捐贈運動」項目之後， 2021年農曆新年晚會是另一個重要的社區活動，將對社區團結產生積極的影響。美中家長親子教育協會邀請所有的當地企業、組織和私人捐助者，成為晚會的贊助商和嘉賓，支持這項有意義的事業。這是面向公眾的免費在線活動，登錄網址https://www.emwpec.org/2021gala。參加者請在該會網站www.emwpec.org註冊，共同努力，使2021年成為社區的希望之年。如有問題請電美中家長指導服務顧問626-695-1762。

教育 親子 疫情

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