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南巴沙迪那蒙特利小學 18日重開校門 洛縣復課最快學校之一

記者楊青／南巴沙迪那報導
南巴沙迪那蒙特利山莊小學18日首日重開校門恢復上課，成爲洛杉磯縣復課最快的學校之一。（記者楊青／攝影）
南巴沙迪那蒙特利山莊小學18日首日重開校門恢復上課，成爲洛杉磯縣復課最快的學校之一。（記者楊青／攝影）

洛杉磯地區新冠疫情趨勢持續好轉，縣府日前允許各地幼稚園和小學恢復教室上課，聖蓋博谷部分小學18日重開校門，成爲洛杉磯縣復課最快的學校之一。南巴沙迪那學區蒙特利小學（monterey hill elementary school）18日早晨有近百名學生在家長帶領下進入校園，不少幼稚園的孩子還是第一次。

校方表示，目前重返學校的是幼稚園至小學二年級學生，學生在教室上課和在家上網課交替進行。學校對返校上課的孩子有嚴格的防疫要求。每個孩子都要測量體溫，出示體溫表格給學校人員才能進入工作。疫情前家長將孩子送到學校門口，現在改爲送到教室。放學的時候，家長必須舉著寫有學生名字的牌子等候在校門口，工作人員將學生交給家長。在校園上課期間，所有學生和教師及工作人員都要戴口罩，保持距離。學校要求學生除了戴口罩，還必須帶上一隻備用口罩。

洛縣衛生局表示，雖然近期主要數據呈下降趨勢，但從18日的數據看，疫情仍可能出現上下反復，不能掉以輕心，尤其是各地小學準備復課，還有很多工作需要準備和達標。公共衛生部門最關注的是學校復課後疫情重新爆發的可能性，包括全國和洛杉磯縣大規模或局部性的感染爆發。

洛縣本周宣布將允許轄區内的小學恢復上課，在一些學區猶豫不決的同時，一些學區已緊鑼密鼓開始準備工作，力求達到在開學前連續五天内每10萬人中新增感染人數都少於25人。目前已有12個學區向洛杉磯縣公共衛生局遞交了復課安全計劃並獲得批准，包括洛杉磯聯合學區。衛生局表示，即便學校達到復課要求，依然要遵循戴口罩和保持社交距離，以及保持通風和經常測試等基本原則。

南巴沙迪那蒙特利山莊小學18日重開校門恢復上課，成爲洛杉磯縣復課最快的學校之一。...
南巴沙迪那蒙特利山莊小學18日重開校門恢復上課，成爲洛杉磯縣復課最快的學校之一。（記者楊青／攝影）
華人不少的南巴沙迪那蒙特利山莊小學18日首日重開校門，孩子們恢復上課，成爲洛杉磯...
華人不少的南巴沙迪那蒙特利山莊小學18日首日重開校門，孩子們恢復上課，成爲洛杉磯縣復課最快的學校之一。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 學區 疫情

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