阿罕布拉學區 問卷徵詢家長復課意見

阿罕布拉學區總監Denise R. Jaramillo。（學區官網）

隨著洛杉磯縣新冠肺炎疫情 相關主要數據日漸趨緩，重開學校已提上日程。阿罕布拉學區 （AUSD）總監哈拉米羅（Denise R. Jaramillo）近日發表致社區公開信表示，將於2月18日對所有家長做一個簡短問卷調查，希望大家提出學區重啟建議，以便制定復課方案。她也強調，即使學生返校上課也要嚴格遵守校區各項避疫措施。

總監在公開信中表示，由於洛縣 公衛局發布的感染人數及入院病患數持續穩定減少，讓學區對疫情保持謹慎樂觀。雖然新冠疫苗接種速度不如預期，但隨著縣府設立更多的接種中心，疫情形勢正朝著好的方向發展。需要提醒的是，雖然居家避疫令解除，但洛縣仍處於疫情最嚴重的紫色級別，只有主要疫情數據達到州府要求後，才能上升到疫情稍緩的紅色級別。根據加州公衛局提出的重啟標準，目前洛縣尚未首先允許TK-6年級學生重返校園，若縣域疫情標準達不到紅色級別，學區也不會獲准7-12年級學生返校復課。

她說，學區將於18日（周四）向家長們發出簡短問卷調查，希望家長們認真對待，提出學區下一步重啟建議，反饋日期截至3月4日。學區在完成這次問卷調查後，會結合家長建議提出重啟方案。同時學區會與當地醫療機構溝通，為符合資格的每一位教職員接種疫苗。

她表示，隨著居家避疫令解除，學區恢復了對有特殊需要學生一對一教學，也很快將這些學生分小組返校上課。學區已經開始允許非校車在校區「得來速」活動。

哈拉米羅強調，隨著校區全面重啟計畫提上日程，保持教學穩定最為重要，且學生要嚴格避疫措施，確保復課的學生及教職員安全。按照公衛局要求，學生返回校園，必須戴口罩、有限聚集、頻繁洗手及保持安全社交距離。更多問題可以在3月18日線上社區對話得到解答。