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洛州大助理教授王心琪 膺選2021新銳學者

記者丁曙／洛杉磯報導
洛州大助理教授王心琪膺選2021年新銳學者。(Cal State LA提供)
洛州大助理教授王心琪膺選2021年新銳學者。(Cal State LA提供)

洛杉磯加州州立大學(Cal State LA)傳播學系助理教授王心琪（Cynthia Wang），近日被「多元化：高等教育議題」雜誌（Diverse: Issues in Higher Education）評選為2021年新銳學者（Emerging Scholar）。共有15位少數族裔學者在各領域脫穎而出，致力於推動社會公平正義。

洛州大副校長Octavio Villalpando祝賀王心琪膺選為新銳學者。他說，這是對王心琪的學術成就的重要認可，如此重要的國家級教育雜誌頒予個人的殊榮，對於加州州立大學也是一種榮幸。

王心琪對於名列今年「新銳學者」榮譽榜感到榮幸，並感謝洛州大的支持栽培。她說，作為洛杉磯州大大家庭一員感到自豪，洛州大持續為她提供獎學金、研究和教學機會，以及寶貴的實踐空間，幫助她解決工作中遇到的問題。

自2016年以來，王心琪是洛州大藝術文學學院教師，她對於數位通訊技術和社交媒體對社會關係、文化習俗和權力動態的影響感興趣。她專注於批判和文化方法的運用，並通過教學和學術研究，促進社會正義，擴大多元化和包容性的空間。她的研究論文發表在「社交媒體+社會」（Social Media + Society ）和「時間與社會」（Time & Society）等期刊。

王心琪曾經去加州蘭卡斯特（Lancaster）州立監獄為囚犯學生面授學士學位課程，這是洛杉磯州大監獄畢業計劃的一部分。她目前正在撰寫有關亞裔美國人和亞裔加拿大人在體育運動中的代表性著作，還有一本專著名為「溝通差異」。

王心琪獲有西北大學（Northwestern University）廣播電視電影和生物科學雙學士學位，以及亞裔美國人研究輔修學位；她在紐約大學（New York University）獲得媒體、文化和傳播學的碩士以及博士學位；以及在南加州大學（USC）新聞學院從事學術交流。

加州大學 亞裔 洛杉磯

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