洛州大助理教授王心琪 膺選2021新銳學者

洛州大助理教授王心琪膺選2021年新銳學者。(Cal State LA提供)

洛杉磯 加州州立大學(Cal State LA)傳播學系助理教授王心琪（Cynthia Wang），近日被「多元化：高等教育議題」雜誌（Diverse: Issues in Higher Education）評選為2021年新銳學者（Emerging Scholar）。共有15位少數族裔學者在各領域脫穎而出，致力於推動社會公平正義。

洛州大副校長Octavio Villalpando祝賀王心琪膺選為新銳學者。他說，這是對王心琪的學術成就的重要認可，如此重要的國家級教育雜誌頒予個人的殊榮，對於加州州立大學也是一種榮幸。

王心琪對於名列今年「新銳學者」榮譽榜感到榮幸，並感謝洛州大的支持栽培。她說，作為洛杉磯州大大家庭一員感到自豪，洛州大持續為她提供獎學金、研究和教學機會，以及寶貴的實踐空間，幫助她解決工作中遇到的問題。

自2016年以來，王心琪是洛州大藝術文學學院教師，她對於數位通訊技術和社交媒體對社會關係、文化習俗和權力動態的影響感興趣。她專注於批判和文化方法的運用，並通過教學和學術研究，促進社會正義，擴大多元化和包容性的空間。她的研究論文發表在「社交媒體+社會」（Social Media + Society ）和「時間與社會」（Time & Society）等期刊。

王心琪曾經去加州蘭卡斯特（Lancaster）州立監獄為囚犯學生面授學士學位課程，這是洛杉磯州大監獄畢業計劃的一部分。她目前正在撰寫有關亞裔 美國人和亞裔加拿大人在體育運動中的代表性著作，還有一本專著名為「溝通差異」。

王心琪獲有西北大學（Northwestern University）廣播電視電影和生物科學雙學士學位，以及亞裔美國人研究輔修學位；她在紐約大學（New York University）獲得媒體、文化和傳播學的碩士以及博士學位；以及在南加州大學 （USC）新聞學院從事學術交流。