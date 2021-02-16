加州州大學費凍漲 50萬生受惠 但強制性校園費每年都漲

新校長卡斯特羅（Joseph Castro）表示，加州州立大學不會提高2021-22年的學費。(加州州大官網)

加州州立大學（CSU）學生在即將到來的2021-22學年，不會被漲學費。這對該系統近50萬學生來說，是難得的好消息。

「我想確保我們所有的學生都聽到這一點，所有正在考慮CSU的學生都聽到：2021-22年不會增加學費」， 新任總校長卡斯特羅（Joseph Castro）說。

加州州長紐森（Gavin Newsom）的1月預算提案，包括將持續提供CSU的資金增加3%，但有條件。保持學費不變是其中之一。

雖然州大財政在疫情 期間受打擊，但聯邦援助部分彌補了州大損失。最近聯邦救濟方案預計將向該系統提供更多援助--約8.54億元。其中至少有2.62億元應作為緊急援助金發放給學生。

暫停飆升學費的做法與上一次加州經歷經濟衰退時大相徑庭。當時由於2007年經濟衰退，加州政府資金驟減，學費在短短幾年內翻了一番。

但學費只是就讀CSU總費用的一部分。雖然目前的學費為5742元，但每個校區都可以自由提高強制性的校園費用，從佛瑞斯諾州立大學的901元，到加州州立工藝大學(Cal Poly)4329元不等。與全系統的學費不同，自2011-12年以來，強制性校園費用每年都在上漲，有時一次上漲數百元。

卡斯特羅承諾保持全系統的學費穩定。他強調，州大系統將在秋季，重新開放大部分課程進行面授學習。在全美四年制大學招生 人數銳減的同時，加州州立大學和加州大學 卻在疫情期間保持招生人數。卡斯特羅還矢言保護CSU的員工和教職員工。