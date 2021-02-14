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加州校園重開狀況？1張「地圖」可追蹤

洛杉磯訊
新冠疫情期間學校是否重新開放的爭論持續激烈，加州衛生廳官員12日發布一張交互式地圖，幫助民眾追踪校園重新開放的狀況。（本報檔案照）
新冠疫情期間學校是否重新開放的爭論持續激烈，加州衛生廳官員12日發布一張交互式地圖，幫助民眾追踪校園重新開放的狀況。（本報檔案照）

新冠疫情期間學校是否重新開放的爭論持續激烈，加州衛生廳官員12日發布一張交互式地圖，洛杉磯民眾和加州其他居民將可據以追蹤校園重新開放的狀況。

「學校安全地重新開放地圖」（The Safe Schools Reopening Map）會提供學區、特許學校和私立學校重新開放的狀態及計畫等數據，州政府官員旨在希望透過幫助社區和學校教職人員評估他們的重新開放計畫。學校將每兩周更新一次信息，加州公共衛生廳將添加有關每個學區爆發疫情的數據，以及有關學校是否與實驗室合作進行新冠測試的信息。

州長紐森（Gavin Newsom）表示，新冠疫情有所改善，加州疫苗接種量不斷增加，「學校安全地重新開放地圖」將為當地社區提供有關其社區及其他地區如何應對疫情的最新信息。地圖詳情可查看：https://bit.ly/3jHh1xz

紐森表示，他正與州立法者就擬議的66億元計畫達成協議，該計畫旨在加快學校校園的重新開放速度，其中包括廣泛的安全措施，對教室中學生人數的限制以及防護設備的規定。

但是來自加州幾個最大學區的官員，包括洛杉磯聯合學區，對州長的計畫持反對態度，稱該計畫缺乏為城市學區（urban school districts）提供資金的計畫。 洛杉磯聯合學區（LAUSD）總監伯納（Austin Beutner）和洛杉磯教師工會（United Teachers Los Angeles Union）也呼籲校園關閉，直到老師和教職人員可以接種疫苗為止，但紐森反對這一立場。

學區重開地圖以不同顏色標註各學區重新開放的狀況。（圖片由州長辦公室提供）
學區重開地圖以不同顏色標註各學區重新開放的狀況。（圖片由州長辦公室提供）

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