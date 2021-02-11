紐森有信心學校重開：教師全接種疫苗 目前不可能

州長紐森表示加州的學校必須重新開放。 （視頻記者會截圖）

加州 州長紐森表示，他當然支持教師們都可以接種疫苗 ，但現在疫苗短缺，這是不可能完成的任務。他說，「當你每周接受的疫苗劑量少於60萬劑時，你必須誠實地告訴人們，我們不太可能在學年結束前，完成這一目標。」

紐森與立法者會面，繼續就重新開放學校的一系列計畫談判。對於讓學生重返校園充滿期待。他說：「我堅信，我們能夠讓我們的孩子們安全地回到學校。」紐森透露目前計畫撥款66億元，解決因疫情 造成的學習缺失問題，並鼓勵學校安全的重啟校園。

教師工會主席博伊德(E. Toby Boyd)日前表示，除非教師工會的教師們都接種疫苗，不然不支持校園重啟。博伊德同時表示，即使接受疫苗的接種，疫苗對病毒感染和傳播的影響依然還不清楚。

在加州，教師有資格接種疫苗。但由於疫苗供應有限，在加州的很多縣，如南灣的聖他克拉拉縣，教師現在目前並不屬於優先接種疫苗的行列。

聯邦疾病控制與預防中心（CDC）在紐約市的研究表明，幾乎很少的新冠疫情感染來自學校內部，尤其是將其與周邊社區進行比較。

根據麥肯錫顧問公司（McKinsey）去年底發布的一份報告顯示，持續的關閉學校加劇了教育的不平等。新冠疫情給非裔、西語裔和原住民社區造成沉重的打擊，學校停課可能還會剝奪這些社區學生獲得教育的機會。

研究發現，學生在疫情期間的學習水平普遍下降，僅為非疫情時期67％的數學水平和87％的閱讀水平。這意味著平均而言，學生們損失了三個月的數學學習時間和一個半月的閱讀學習時間。在少數族裔為主的學校中，學生們在疫情期間數學成績是正常時期平均水平的59％，閱讀成績是77％。根據NPR對20個州的60多個學區進行的一項調查發現，今年幼兒園的入學率平均下降了16％。