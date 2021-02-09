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加州K-12公校學生少了15.5萬人 降幅創新高

編譯組╱綜合報導
新冠疫情導致加州K到12年級公立學校學生大幅流失。(圖取自網路)
新冠疫情導致加州K到12年級公立學校學生大幅流失。(圖取自網路)

根據加州最新預估報告，加州K-12公立學校入學人數在疫情期間急速下降，減少15萬5000名學生，創下歷史新高紀錄。此一降幅是近幾年加州年度入學率的五倍。加州是全美入學學生人數最多的州，但由於出生率降低，過去兩年公立學校穩定減少2萬至3萬人。州府預測，入學率降低情況將會持續。

入學學生大量減少，表明新冠疫情是如何翻轉逾1000個學區及600萬學生的加州公立學校系統。教育界人士認為，入學率降低可能因為不同因素，例如家庭暫緩讓孩子入學幼稚園，或學生停學比例高於往常等。去年8月，洛杉磯聯合學區總監伯納(Austin Beutner)表示，學區減少約6000名幼稚園入學學生，比前一年減少14%。洛杉磯聯合學區與其他幾個加州大型城市學區，過去十年入學率逐漸下滑。

加州許多家長今年選擇入學私立學校或在家上學，可能影響公立入學率下降。去年秋天，大部分大型城市公立學校仍關閉，許多私立學校透過豁免而重新開放。不過，一些數據顯示，私立學校今年也受到入學率下降的影響。

「加州私立學校組織協會」(California Association of Private School Organizations)執行主任雷諾斯(Ron Reynolds)表示，加州私立學校入學率減少6%，從47萬422名學生減為44萬1678人。他指出，一些私立學校入學人數大量減少，但也有部分私校入學人數增加。

加州公共政策研究所(Public Policy Institute of California)2020年2月所做研究預估，加州未來十年公立學校入學率將減少7%。羅耀拉法學院青年司法機構(Youth Justice Clinic)主任斯坦頓-特瑞翰(Megan Stanton-Trehan)表示，入學率下滑的預估數據，與機構目前面臨情況類似。她表示，與機構合作的寄養照顧和少年司法系統單位看管的學生，在遠程學習面臨險峻障礙，造成許多學生脫離了線上聯繫。停學學生比過去幾年增加。

舊金山公共倡議組織律師艾菲爾德特(John Affeldt)表示，必須警惕加州全州入學率降低，嘗試盡快並安全地將學生找回學校，當學生返回，必須確定學習過程有趣豐富，並滿足其社交與心理健康需求。

加州 學區 公立學校

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