大麻合法化催生25萬個崗位 河濱加大首開大麻課程

UCR 現提供大麻專業延伸課程。（網絡截圖）

全美合法大麻業提供全職就業 崗位約25萬個，使大學畢業從事大麻種植成為可能。南加州河濱加大（UCR）首開大麻相關課程，為學生提供更多就業選擇。該校項目負責人Eric Latham表示，隨著大麻合法化 ，通過學習該課程可增加更多工作機會，滿足求職者需要。

這是加州公立大學設立的首個提供學分的大麻課程。四年前，南加各公立大學畢業生被告知，不要從事與大麻相關項目研究，校方擔心一旦畢業生涉入大麻業，會直接影響聯邦教育撥款，甚至損壞學校聲譽。四年後，情況正在改變。洛杉磯加州大學 、聖地牙哥加大及爾灣加大都設立大麻研究中心。不過對於大學設立有關大麻的課程，並不普遍，甚至通過學習大麻課程獲得學分，更是少有。

俗話說「計畫沒有變化快」，事情的發展變化速度，往往超出預想。如今全美在大麻業領域有近25萬個全職崗位。據2020年統計，全美娛樂大麻合法化的有15個州，醫用大麻合法化的有34個州。專家稱，如今民主黨在國會全面執政，民主黨總統拜登進駐白宮，聯邦層次的大麻合法化或許指日可待，或可進一步提高該領域就業及薪資水平。

河濱加大設立大麻專業始於2019年下半年，項目負責人Eric Latham目睹大麻產業趨勢，考慮增加大麻課程，幫助學生找到更賺錢的工作。他表示，大麻業合法化催生很多就業崗位，而對那些喜歡在這個領域就業的學生來說，就是一個好機會。他說，目前有75名學生註冊學習大麻課程，男女生數量各半，學生年齡在25至40歲之間。絕大多數學生來自南加州，多來自河邊、聖伯納汀諾、洛杉磯以及橙縣。由於大麻在聯邦還屬非法，很多學生不希望披露姓名，因為一旦將自己與大麻扯上關係，可能導致在從事其它領域工作時，招來不必要的麻煩。從目前選擇該課程的學生意願看，有三分之一希望從事大麻商業，10%的學生希望進入醫療領域，還有7%的學生希望從事大麻法規及政策。

據河濱加大提供資訊，通過學習大麻專業課程，半年可以獲得四類證書，包括大麻商業證書、大麻健康護理及醫療證書、大麻法規及政策證書，以及大麻農業及園藝證書。目前獲得證書費用是2950元。有關詳情，可至UCR網站，University Extension Professional Studies查詢。

有業內專家表示，雖然合法娛樂及醫療大麻業就業崗位逐漸增多，日漸繁榮。但作為設立該課程的大學，卻面臨諸多問題。比如無法從聯邦得到財務資助，因為在聯邦層面，還是認定大麻非法。另一個問題就是實習，由於疫情，實習受到一定影響。校方則通過設立的Green Flower Employer Network幫助學生克服實習及就業崗位困擾。