阿罕布拉學區 遠距課程延至2月26日

以往熙熙攘攘的阿罕布拉高中，如今學生都居家遠程學習。（本報檔案照）

「學生什麼時候才能返校上課？」阿罕布拉 聯合學區 （AUSD）教育委員會1月中旬通過一項決議，將遠程學習（Distance learning）時間表延長至2月26日。學區將在2月初重新評估所有因素，並決定是否還要繼續延長遠程學習時間。

阿罕布拉學區總監Denise R. Jaramillo在致社區的公開信指出，去年10月底，阿罕布拉學區宣布將採用遠程學習持續到2021年1月底，希望在下學年度能夠採用混合學習教學模式。不幸的是，當前新冠肺炎（COVID-19）疫情 依然嚴重，恢復面對面授課，只有在確保學生和教師共同安全的情況下，才會這樣做。所以，現在還不能提供一個重新開放學校的預設日期和時間框架，實在有很多未知因素。

總監表示，州長紐森（Gavin Newsom）在去年12月底宣布了一項全民安全學校計劃，包括TK-6年級學生的分階段重新開放計劃，為學區提供一個框架，說明如何啟動重新開放進程。但是，依照公共衛生局設定的安全標準，只有當洛縣疫情感染率降至每 10 萬人中只有 28 人被確診時，重開學校計劃才能啟動。

總監認為，「我們已經建立基礎設施，一旦學區周邊地區的感染率得到控制，我們就能夠開始安全地讓學生回到校園。但當學生可以返回校園時，家長仍有權選擇是否讓子女繼續進行遠程學習。我們一定會給予家長充分時間考慮，是否讓子女返回校園做出明智決定；另一方面也便安排交通接送」

總監並呼籲，家長和社區成員要繼續與學校保持聯繫，包括閱讀和查閱電子郵件和收聽電話的語音通訊。所有信息更新將發佈在學區網站(www.ausd.us)， 以及多個社交媒體的平台(@alhambrausd on Facebook, Twitter, 及 Instagram) 。