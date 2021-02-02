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家長關心子女受教環境 「選校周」助瞭解課程與權益

記者丁曙╱洛杉磯報導
2021年全美選校周活動宣傳海報。（主辦單位提供）
2021年全美選校周活動宣傳海報。（主辦單位提供）

2021年「全國選校周」（National School Choice Week）活動1月24至30日舉行，加州眾多學校的主管、老師、教育團體、家庭和父母參與，宣傳自由選校對學生教育的重要性，幫助更多家庭選擇最適合子女的教育環境。受疫情影響，傳統的開放參觀、信息交流、政策討論等現場活動，今年全部改為線上舉行。

加州選校基金會30日上午舉行虛擬學校博覽會（Virtual School Fair），向全州學生家長介紹各種教育選擇項目以及教育改革的變化，邀請七名教育專家講解和問答。

「選校周」組委會主席坎帕內拉（Andrew Campanella）表示，該項活動旨在提高對子女教育權益的認識，提供父母選擇K-12年級教育方案的可能性。加州家庭可以為孩子教育作出多項選擇，包括傳統公立學校、特許學校（charter schools）、磁石學校（magnet schools）、網上公立學校（Online public schools）、私立學校，在家自學（homeschooling）等。允許家長擁有學校選擇權，提供最適合孩子教育需求的學校，促進創造更好的教育體系。

加州公立學校（K-12）招生以地域畫分為主，貫徹「就近入學」的原則。然而，公立學校的教育品質有差異，學校特色和專長也不同，如果孩子被分配到表現不佳或興趣不合的學校，家長可以要求將孩子轉移到所在學區或其他學區的另一所學校就讀。因此，選擇學校也是保障孩童教育權益的重要部分。

除了傳統公立學校，加州還有其他形式的公立學校：磁石學校以數學、科學、技術或表演藝術為特色，面向有專長有興趣的學生。家長可以為孩子在居家附近選擇一所磁石學校；特許學校實施校長負責制，允許自由創新，並對學生的成績負責。公立特許學校在獲得學區批准後，對所有家庭開放招生；線上公立學校是永久性和完全免費的教育選項，通過數碼課程向學生授課，選項有加州連接學院（California Connections Academy）、加州虛擬學院（California Virtual Academies）、加州洞察學校（Insight Schools of California）和IQ學院（IQ Academy）。

今年開展的選校周活動，不僅為子女選擇一所學校，並且包括選擇教育方法、認證教師、網上課程、特殊教育治療師、家長控制子女選修課程等。選校周活動受到華人教育工作者重視，多數認為，家庭選校可以消除地域限制，促進學校競爭和提高教學品質，並符合孩子的專長和興趣，以及家庭宗教信仰等。

教育 加州 公立學校

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