疫情仍嚴峻 南加大春季開學維持線上教學

南加大教務長祖科斯基。（USC檔案照）

鑑於洛杉磯縣新冠肺炎疫情仍未好轉，南加州大學 （USC）2021年春季開學，將繼續維持線上教學；該校教務長祖科斯基（Charles Zukoski）26日致函全校師生公布這項決定。春季學期南加大 約有4000名學生，在海外通過線上學習課程。

祖科斯基表示，全美各地民眾都在陸續接種疫苗，為幫助社區保持安全，學生將保持線上學習，也要保持警覺。南加大也要遵守縣府避疫規定，在衛生條件改善前提下，才能允許學生返校上課。新學年開學後將繼續保持線上教學，直到有進一步通知。

他說，2020年3月以來，通過線上教學學到很多，且透過學生及教職員不斷反饋繼續改善。所以新學期將繼續依照既定方針，希望秋季學期能夠採取線上教學及其它不同教學方式。他提及，線上考試是一個新挑戰，重要的是學生要暸解學術誠實更加重要，是學術的基石。

他鼓勵教職員工，完善學術評估方法，鼓勵所有學生迎接挑戰，評估及防止學術作假，更好地完善線上教學環境。他說，根據上一年秋季學期情況，該校已經停止使用在線考試人工智能 監督程式Respondus Monitor。

他強調，希望校區所有成員都能繼續互相支持，理解目前面臨的挑戰，同時為大家在過去十個月的努力感到自豪。