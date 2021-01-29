加州大學2021秋季申請創新高 拉丁裔比率最大

洛杉磯加州大學（UCLA）最受申請人歡迎。（記者丁曙／攝影）

加州大學 （University of California）總校長辦公室28日宣布，加大系統2021年秋季收到歷來最多的申請，大一新生的亮點包括，整體申請數量激增、非洲裔和墨西哥 ／拉丁裔學生（Chicano / Latino）數量激增，加州社區學院（California Community College）轉學申請也大幅度增長，但新聞稿沒有公布亞裔 和白人學生的申請數據。

初步數據顯示，加州大學總共收到24萬9855份申請書，比去年增長16.1％，學生至少申請了加大系統的一所校區，其中新生申請20萬3700人，轉校生申請4萬6155人。

家長和學生參訪柏克萊加州大學。（記者丁曙／攝影）

加州大學總校長德雷克（Michael Drake）表示，創紀錄的申請數量證明了學生及其家庭的應變能力，及對大學教育的高度重視，加州人將進入加大深造，視為實現更美好未來的途徑。

加大新生申請人在一年中大幅增加1萬4789、增幅13％。總體而言，加州居民和非居民的新生入學申請，增加3萬1601人即18.4％。

今年代表性不足的新生申請比率為45.1％，高於去年的45％。非洲裔學生申請增加1505份，成長21.8％；墨西哥／拉丁裔學生申請增加了5250份，成長12.2％。

總體而言，新生申請者中墨西哥／拉丁裔所佔比例最大，達37.8％，社區學院轉校生佔33％。但，轉校學生的申請人數比去年增加2474約7.5％。其中，來自代表性不足族群的申請人約佔40％，與2020年的40.1％基本持平。