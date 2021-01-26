我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

Mira Loma 科學奧林匹克邀請賽 特洛伊高中獲第3名

記者啟鉻／洛杉磯報導
全美Mira Loma科學奧林匹克邀請賽，南加特洛伊高中進入前三名。（Troy High School網頁）
全美Mira Loma科學奧林匹克邀請賽，南加特洛伊高中進入前三名。（Troy High School網頁）

全美Mira Loma科學奧林匹克邀請賽近日舉行，並為該賽創辦以來首次在線上舉辦，共有來自全國60餘個高中參賽隊參加21個學術項目比賽，16日晚宣布獲獎名單。南加特洛伊高中（Troy High School）進入前三名，部分華生獲得單項獎。由於線上參賽，部分以往需要現場展示的比賽項目不得不取消。

Mira Loma科學奧林匹克邀請賽自創辦以來，進入第八年，原定1月9日在加州首府沙加緬度（Sacramento）舉行美西地區代表隊賽事。但因為新冠肺炎疫情發生，為避疫需要，組織者將比賽改為線上舉辦。同時將原來邀請地區的參賽隊，改為邀請全美範圍內62個隊參加。因此比賽競爭更激烈。

賽事主辦者舉辦線上頒獎儀式。（網路截圖）
賽事主辦者舉辦線上頒獎儀式。（網路截圖）

比賽分團體及個人單項賽，按照主辦者在官網提供的Scilympiad Grading System比賽計分系統進行，以避免參賽者出現其它形式的干預。南加地區包括特洛伊高中、鑽石吧高中、爾灣高中、喜瑞都高中等校代表隊參賽。21個學術比賽項目包括：解剖學、天文學、植物性、化學實驗、電路實驗、密碼破譯、基因學、工程學、疾病偵探、環境化學、實驗設計、法醫、機械、音樂、水質等。

特洛伊高中在這次科學比賽中獲得第三名，第一名的學校是北加州Mountain View Black（Mountain View HS），第二名是俄亥俄州的Mason Ramsey（Mason HS）。鑽石吧高中九年級華生Emily Ren和Luke Zhou，獲得環境化學單項比賽第三名。鑽石吧高中還獲得解剖學、基因學及工程系類等三個單項獎。

全美科學奧林匹克邀請賽接下來的賽事，還有麻省理工學院邀請賽、耶魯大學邀請賽以及史丹福大學、伯克萊加大共同組織的相關賽事等。

鑽石吧 加州 南加

上一則

巨象山旅館重啟 滑雪客可成行

下一則

擔心副作用！孩童打新冠疫苗 部分華裔家長觀望

延伸閱讀

南加鑽石吧涉嫌性侵男被捕

南加鑽石吧涉嫌性侵男被捕
洛縣警局局長說 雖預算縮減警方仍會全力保護公眾安全

洛縣警局局長說 雖預算縮減警方仍會全力保護公眾安全
疫情影響…鑽石吧分類垃圾 即日起改隔周回收

疫情影響…鑽石吧分類垃圾 即日起改隔周回收
洛縣鑽石吧警長與市民新年首會今下午登場

洛縣鑽石吧警長與市民新年首會今下午登場
逛特洛伊遊棉堡 土耳其古城巡禮

逛特洛伊遊棉堡 土耳其古城巡禮
鑽石吧長青會 疫情下持續服務長者

鑽石吧長青會 疫情下持續服務長者

熱門新聞

LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

2021-01-18 17:45
中國公民謝瑜日前到優勝美地國家公園時失蹤，後被發現死亡。（優勝美地國家網站）

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

2021-01-24 20:52
中國女明星鄭爽捲入代孕生子風波。（鄭爽微博）

在美找代孕？中國女星遭熱搜

2021-01-18 18:22
兩名涉案華裔嫌犯。（警方提供）

河濱民宅槍戰3死 3華人涉案

2021-01-22 19:42
日前華人在阿罕布拉市山谷大道的一個華人商場遇到人肉碰瓷。（谷歌地圖翻拍）

人肉碰瓷南加再現 專挑老駕駛

2021-01-18 13:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難