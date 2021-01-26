Mira Loma 科學奧林匹克邀請賽 特洛伊高中獲第3名

全美Mira Loma科學奧林匹克邀請賽，南加特洛伊高中進入前三名。（Troy High School網頁）

全美Mira Loma科學奧林匹克邀請賽近日舉行，並為該賽創辦以來首次在線上舉辦，共有來自全國60餘個高中參賽隊參加21個學術項目比賽，16日晚宣布獲獎名單。南加 特洛伊高中（Troy High School）進入前三名，部分華生獲得單項獎。由於線上參賽，部分以往需要現場展示的比賽項目不得不取消。

Mira Loma科學奧林匹克邀請賽自創辦以來，進入第八年，原定1月9日在加州 首府沙加緬度（Sacramento）舉行美西地區代表隊賽事。但因為新冠肺炎疫情發生，為避疫需要，組織者將比賽改為線上舉辦。同時將原來邀請地區的參賽隊，改為邀請全美範圍內62個隊參加。因此比賽競爭更激烈。

賽事主辦者舉辦線上頒獎儀式。（網路截圖）

比賽分團體及個人單項賽，按照主辦者在官網提供的Scilympiad Grading System比賽計分系統進行，以避免參賽者出現其它形式的干預。南加地區包括特洛伊高中、鑽石吧 高中、爾灣高中、喜瑞都高中等校代表隊參賽。21個學術比賽項目包括：解剖學、天文學、植物性、化學實驗、電路實驗、密碼破譯、基因學、工程學、疾病偵探、環境化學、實驗設計、法醫、機械、音樂、水質等。

特洛伊高中在這次科學比賽中獲得第三名，第一名的學校是北加州Mountain View Black（Mountain View HS），第二名是俄亥俄州的Mason Ramsey（Mason HS）。鑽石吧高中九年級華生Emily Ren和Luke Zhou，獲得環境化學單項比賽第三名。鑽石吧高中還獲得解剖學、基因學及工程系類等三個單項獎。

全美科學奧林匹克邀請賽接下來的賽事，還有麻省理工學院邀請賽、耶魯大學邀請賽以及史丹福大學、伯克萊加大共同組織的相關賽事等。