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巧合！羅蘭學區2女教委同天辭職

記者啟鉻／羅蘭岡報導
艾本坎普辭職前擔任學區教委會副主席。（學區檔案照）
艾本坎普辭職前擔任學區教委會副主席。（學區檔案照）

據南加州羅蘭學區22日發布資訊，學區教委會主席與副主席同天辭職，兩人都是女性，均從2013年起擔任教委，辭職原因各異。教委會23日將舉行特別會議商議如何填補職缺。華裔教委陳正治表示，一天有兩位教委辭職，在該學區歷史上很少見，但也很不捨。

辭職教委分別是現任教委會主席布萊德（Angelena M. Pride）和副主席艾本坎普（Lynne Ebenkamp)，兩人於21日晚在教委會上同時請辭，引得其他教委非常驚訝。艾本坎普是因家庭要搬遷外州，她本人已年長，需要有一個頤養天年的地方。布萊德目前在聖安東尼山社區學院（Mt.SAC）的工作，但該學院與羅蘭學區發生了利益衝突只好請辭。據學區資訊稱，兩人同時辭職並無內在聯繫，只是巧合。據悉，艾本坎普辭職至2021年1月31日生效。布萊德辭職至2021年2月28日生效。

羅蘭學區總監Dr. Julie Mitchell表示，對兩位教委辭職很是不捨。在她們任職教委期間，對學區教學質量提高、推動社區服務等擔當了積極角色。她們對學區及社區的奉獻有目共睹。

華裔教委陳正治表示，艾本坎普、布萊德均是在2013年就任學區教委，當時他是競選連任。在大約七年時間裡，教委會是很穩定、和諧，教委間合作融洽，決定了學區很多重大事項，促進學區發展。這次兩位教委同時辭職，對學區改變會很大。

目前尚不確定，羅蘭學區教委會是否採取任命或特別選舉方式來填補教委職缺。陳正治希望社區有志之士，以應徵或參選方式出任學區教委。

艾本坎普代表學區第五選區，在羅蘭岡居住超過50年，退休前在醫院任職，擔任過教職，還是年度馬車節遊行組委會成員，曾擔任過大禮官。

布萊德代表學區第一選區，積極參加社區活動，曾是羅蘭學區家長會會長，擔任過Raider Huddle Club主席及參與創辦教育基金會，在學區教委任內倡導透明公開。

布萊德辭職前擔任羅蘭學區教委會主席。（學區檔案照）
布萊德辭職前擔任羅蘭學區教委會主席。（學區檔案照）

學區 華裔 遊行

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