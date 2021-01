顏立薔、王杰夫入圍雷傑納隆科學獎40人決賽

王杰夫和他的作品介紹攤位。(王杰夫提供)

有「少年諾貝爾獎」美譽的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS) 40人決賽(finalists)名單21日揭曉,加州有五位華裔生入圍 ,包括南加地區的顏立薔(Jessie Gan)和王杰夫(Jeffrey Wang),他們每人至少獲得2萬5000元獎學金;如果進入前十名,獎金額從4萬元到25萬元不等,3月17日將在線上直播頒獎禮。

顏立薔和她的作品介紹攤位。(顏立薔提供)

顏立薔(Jessie Gan)是位於聖地牙哥的猶太學校(Jewish Academy)12年級學生,獲獎作品「 新型生物物理細胞黏附力技術預測癌細胞 轉移。」(Predicting Metastasis with a Novel Biophysical Cell-Adhesion Force Technique)。顏立薔介紹,癌細胞轉移是致命的過程,從一種腫瘤轉移到體內形成另一種腫瘤,也是導致90%患者死亡的原因。她將轉移性和非轉移性細胞的黏附性,與一種新穎的生物物理技術進行比較,發現轉移性細胞更難以黏附在周圍。通過研究這些細胞及其與環境的相互作用,她想開發診斷工具,鑑定患者的轉移性細胞以改善癌症 治療。

顏立薔表示,成為雷傑納隆科學獎40位決賽選手之一是自己的榮幸,因為辛勤工作得到了認可。她希望自己的工作能夠產生影響,並且與他人分享自己的想法。因此,作為這次比賽的一部分,希望自己的發現能夠受到重視。她希望升入大學後主修生物化學或化學,將來從事研究工作。

王杰夫是聖地牙哥地區的主教學校(Bishop's School)12年級學生,獲獎作品「識別跨多個細胞系的3D基因組間隔顯著變化的系統方法」(A Systematic Method to Identify Significant Changes in 3D Genome Compartmentalization Across Multiple Cell Lines),他介紹,如將細胞中的DNA完全伸展將是一條2米長細繩,但必須以6-10μm的平均直徑嵌入核中。然而,基因組包裝和構架是極有系統的順序。

王杰夫的研究披露這種架構,並創建生物信息學工具,使用多種歸一化和多元統計技術,識別3D基因組中的顯著變化並對其進行排名。通過將其應用於多個複雜的數據集,可恢復重要的基因/途徑,用於數百個現有和新發布的數據集,從而為研究3D基因組開闢新模式:發現新途徑,調控機制和癌症靶標。

入圍雷傑納隆科學獎決賽非常激動,他表示,自己研究該項目花費一年半時間,受到肯定是非同尋常的榮幸。對於幫助自己實現這個目標的教授/導師和老師們都深表感謝。將來進入大學後,他將繼續從事科學研究,並對科學傳播與人文學科之間的交匯處感興趣。