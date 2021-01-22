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顏立薔、王杰夫入圍雷傑納隆科學獎40人決賽

記者丁曙／洛杉磯報導
王杰夫和他的作品介紹攤位。（王杰夫提供）
王杰夫和他的作品介紹攤位。（王杰夫提供）

有「少年諾貝爾獎」美譽的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS) 40人決賽(finalists)名單21日揭曉，加州有五位華裔生入圍，包括南加地區的顏立薔（Jessie Gan）和王杰夫（Jeffrey Wang），他們每人至少獲得2萬5000元獎學金；如果進入前十名，獎金額從4萬元到25萬元不等，3月17日將在線上直播頒獎禮。

顏立薔和她的作品介紹攤位。（顏立薔提供）
顏立薔和她的作品介紹攤位。（顏立薔提供）

顏立薔（Jessie Gan）是位於聖地牙哥的猶太學校(Jewish Academy)12年級學生，獲獎作品「 新型生物物理細胞黏附力技術預測癌細胞轉移。」（Predicting Metastasis with a Novel Biophysical Cell-Adhesion Force Technique）。顏立薔介紹，癌細胞轉移是致命的過程，從一種腫瘤轉移到體內形成另一種腫瘤，也是導致90％患者死亡的原因。她將轉移性和非轉移性細胞的黏附性，與一種新穎的生物物理技術進行比較，發現轉移性細胞更難以黏附在周圍。通過研究這些細胞及其與環境的相互作用，她想開發診斷工具，鑑定患者的轉移性細胞以改善癌症治療。

顏立薔表示，成為雷傑納隆科學獎40位決賽選手之一是自己的榮幸，因為辛勤工作得到了認可。她希望自己的工作能夠產生影響，並且與他人分享自己的想法。因此，作為這次比賽的一部分，希望自己的發現能夠受到重視。她希望升入大學後主修生物化學或化學，將來從事研究工作。

王杰夫是聖地牙哥地區的主教學校(Bishop's School)12年級學生，獲獎作品「識別跨多個細胞系的3D基因組間隔顯著變化的系統方法」（A Systematic Method to Identify Significant Changes in 3D Genome Compartmentalization Across Multiple Cell Lines），他介紹，如將細胞中的DNA完全伸展將是一條2米長細繩，但必須以6-10μm的平均直徑嵌入核中。然而，基因組包裝和構架是極有系統的順序。

王杰夫的研究披露這種架構，並創建生物信息學工具，使用多種歸一化和多元統計技術，識別3D基因組中的顯著變化並對其進行排名。通過將其應用於多個複雜的數據集，可恢復重要的基因／途徑，用於數百個現有和新發布的數據集，從而為研究3D基因組開闢新模式：發現新途徑，調控機制和癌症靶標。

入圍雷傑納隆科學獎決賽非常激動，他表示，自己研究該項目花費一年半時間，受到肯定是非同尋常的榮幸。對於幫助自己實現這個目標的教授／導師和老師們都深表感謝。將來進入大學後，他將繼續從事科學研究，並對科學傳播與人文學科之間的交匯處感興趣。

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