加州亞裔高中生 92.6%畢業率最高、4.3%輟學率最低

2019-20加州主要族群高中畢業人數、畢業率以及輟學人數、輟學率。

加州 教育廳（CDE）近期公布了2019-20年高中畢業數據，加州學校學生的畢業率在2019-20年度期間基本保持穩定，全州平均畢業率84.3%及平均輟學率8.9%，其中亞裔 生保持最高畢業率92.6%和最低輟學率4.3%，一些弱勢族群的畢業率也有所提高，輟學率也有所下降。

2020年是不尋常的一年，新冠肺炎（COVID-19）導致的公共衛生危機，衝擊了整個加州成千上萬的高中12年級生，加州學校在春季學期中途突然轉向遠程學習。但是，學生們依然克服困難，堅持學習，完成課業。

盡管如此，2020加州高中畢業生依然受到負面影響，全州畢業率84.3％，低於上學年的畢業率84.5％，其中傳統上保持最高畢業率的群體，包括亞裔、菲律賓、白人，同比上年的畢業率都略有降低。但弱勢群體的畢業率則略有上升，包括印地安人或阿拉斯加原住民、英語學習生、寄養家庭青少年、殘障生。

加州2019-20年高中輟學率8.9％，同比上學年9％略有下降。受疫情影響，傳統上高中輟學率最低的亞裔、菲律賓和白人學生則有所上升；相反，輟學率略微下降的則是非裔、印地安人或阿拉斯加原住民、英語學習者、寄養青年或殘疾學生。

為什麼在疫情重創下，加州公校畢業率依然能夠同去年持平﹖加州教育總監 瑟蒙德（Tony Thurmond）認為， COVID-19危機席捲整個加州公立學校包括高中，但是，年輕學生遵守紀律，堅持學習，永不放棄；教師和管理人員堅守崗位，幫助學生按部就班恢復教學秩序，及時將課堂當面教學改為居家遠程學習，完成學習進度。他為學生和教育工作者的意志和毅力感到自豪。

但是，有華裔教育界人士認為，在疫情衝擊下，一些高中的學術課程考試放棄了，成績標準也放寬，有些學區直接取消F評分，成績不再完全作為高中畢業生獲頒文憑的必要條件，自然會在一定程度上提高畢業率。不過，情非得已，特事特辦。