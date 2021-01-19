4位麻省理工校友推薦好書「你的要點」義賣 收入捐公益

麻省理工校友劉域翔向青少年介紹好書「你的要點」（Points of You）。（劉域翔提供）

進入2021年如何開展新生活？四位麻省理工學院（MIT ）校友開展了一場好書宣傳活動，向青年學生推薦他們合著的一本書「你的要點」（Points of You），以切身經歷分析青少年成長過程的經驗教訓和深刻反思，成為居家避疫期間的優良讀物（英文版），同時售書淨收益將捐贈給美國 非盈利教育 機構。

作者之一劉域翔（Vick Liu）介紹，新年伊始他們在社交媒體發起好書宣傳，為青年特別是高中生和大學低年級學生，提供健康成長所需要的知識。這本書探討了當代青年面臨的一些深層次問題，例如個性抑鬱、缺乏目標、不善處理人際關係等。在成長過程中，並非每個人都會有一位人生導師，大多數人也不願意進行深入對話。

賓州大學女生Liz Seibert製作視頻向大眾推薦好書Points of You。（劉域翔提供）

所以，2018年麻省理工四位學生合寫了這本書，分享了自己從高中過渡到大學的真實和未經修飾的描述，為高中生和大學新生提供指南，少走彎道。目前疫情流行，學生都被困在家裡，有了更多的閱讀時間，這本書也恰好成為所有高中生和大學生們的好禮物。

目前，「你的要點」（Points of You）在amazon義賣，網購可以登入 (https://www.amazon.com/dp/1731065582)。劉域翔說，他們的籌款目標是1萬元，所有淨收益將捐贈給美國非盈利教育機構可汗學院（Khan Academy）和美國教學（Teach for America），因為教育可以改變人生。例如，可汗學院努力為所有人提供免費的一流教育，專家團隊創建了龐大的練習和課程資料庫，涵蓋數學、科學等多個科目，對學習者和教師完全免費開放。

兩年來這本書已經售出3000冊，並得到「洛杉磯時報」（LA Times）、「拉肯亞達太陽報」（La Canada Valley Sun）和「女性健康」雜誌推薦，作者們已將20％售書款捐贈給聯合國兒童基金會，支持全球範圍內的教育工作。

為使2021新年好書推廣活動更有成效，劉域翔等人邀請了高中生、大學講師和家長支持和宣傳，麻省理工的學生報「The MIT Tech」寫出了出色的書評，賓州大學（U Penn）一位有模特兒背景的大一女生Liz Seibert製作了一則TikTok推廣視頻，分享了自己2021年成功的三個好習慣：早晨醒來不玩手機不分心，堅持運動以及閱讀書籍，其中包括這本「你的要點」。該視頻很受歡迎，觀看鏈結https://www.tiktok.com/@lizseibert/video/6912850667661020421。