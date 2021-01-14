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雷傑納隆獎入圍／王杰夫創建生物信息學工具 識別3D基因組排名

記者丁曙／洛杉磯報導
2021年雷傑納隆科學獎學者王杰夫。（王杰夫提供）
2021年雷傑納隆科學獎學者王杰夫。（王杰夫提供）

王杰夫（Jeffrey Wang）是加州主教學校（The Bishop’s School）應届畢業生，他創建一種生物信息學工具，可以識別3D基因組變化並排名，入圍今年雷傑納隆科學獎半決賽。

王杰夫介紹，該研究「識別跨多個細胞系的3D基因組間隔顯著變化的系統方法」（A Systematic Method to Identify Significant Changes in 3D Genome Compartmentalization Across Multiple Cell Lines），如果完全伸展，細胞中的DNA將是2米長的細繩，但必須以6-10μm的平均直徑嵌入核中。

基因組的包裝和構架並非隨意填充，而是有非常系統的順序。事實證明，從癌症到細胞分化的許多過程，都是受3D格局變化的指導或引起的。最新實驗表明，基因組在空間上分為活動區域和非活動區域。但由於當前方法的局限，無法系統地比較多個細胞系之間的組織。

王杰夫的項目描繪了這種架構，他創建一個生物信息學工具，使用多種歸一化和多元統計技術，用來識別3D基因組中的顯著變化並對其排名。通過將其應用於多個複雜數據集，可以恢復重要的基因途徑，公開獲得應用程序，用於數百個現有和新發布的數據集，從而為研究3D基因組開闢新方式：發現新途徑，調控機制和癌症靶標。

入圍年度雷傑納隆科學獎半決賽，王杰夫非常激動。他表示，研究該項目花費一年半時間，能夠受到肯定是非同尋常的榮幸。同時對於幫助他實現這個目標的教授、導師和老師們都深表感謝。

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