雷傑納隆獎入圍／馮友德開發電腦技術 測量印地安草藥抗生素

大學高中馮友德膺選年度雷傑納隆科學獎學者。(馮友德提供)

橙縣 大學高中(University HS)應屆畢業生馮友德(Daniel Feng),設計了一種有效的電腦計算輔助方法,用來測量美洲印地安草藥的抗生素強度。他使用現代化技術開發和提高傳統醫藥的藥性和療效,膺選年度雷傑納隆科學獎學者。

馮友德說,他的研究項目「利用新的模擬輔助方法,在白炭疽菌中發現抗生素分子,並增強和量化其功效」(Discovering Antibiotic Molecules in Ceanothus leucodermis and Enhancing and Quantifying Their Efficacy with a Novel Simulation-Aided Method)。因為他發現傳統的美洲印地安草藥Ceanothus leucodermis具有抗菌活性,並且確定了其抗生素化學物質。然後,他設計一種有效的電腦計算輔助方法,來測量這些抗生素的強度,並使用納米粒子改善抗菌強度。

馮友德表示,他很榮幸能獲得此項殊榮,希望藉此機會與更多的科學家和行業專家,討論他過去幾年的研究工作。