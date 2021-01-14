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雷傑納隆獎入圍／馮友德開發電腦技術 測量印地安草藥抗生素

記者丁曙／橙縣報導
大學高中馮友德膺選年度雷傑納隆科學獎學者。（馮友德提供）
大學高中馮友德膺選年度雷傑納隆科學獎學者。（馮友德提供）

橙縣大學高中（University HS）應屆畢業生馮友德（Daniel Feng），設計了一種有效的電腦計算輔助方法，用來測量美洲印地安草藥的抗生素強度。他使用現代化技術開發和提高傳統醫藥的藥性和療效，膺選年度雷傑納隆科學獎學者。

馮友德說，他的研究項目「利用新的模擬輔助方法，在白炭疽菌中發現抗生素分子，並增強和量化其功效」（Discovering Antibiotic Molecules in Ceanothus leucodermis and Enhancing and Quantifying Their Efficacy with a Novel Simulation-Aided Method）。因為他發現傳統的美洲印地安草藥Ceanothus leucodermis具有抗菌活性，並且確定了其抗生素化學物質。然後，他設計一種有效的電腦計算輔助方法，來測量這些抗生素的強度，並使用納米粒子改善抗菌強度。

馮友德表示，他很榮幸能獲得此項殊榮，希望藉此機會與更多的科學家和行業專家，討論他過去幾年的研究工作。

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