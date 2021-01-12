加州安全返校 從小學生開始

新冠肺炎疫情 期間，儘管加州 在遠距教學方面有長足進步，但最新調查發現，面對面教學對學生成長至關重要，不僅學生發生焦慮和抑鬱比率較低，透過面對面教學，學生在學習知識外還能學習社會知識與自我意識、社交能力、自我管理等。

加州將通過認真執行安全措施，逐步從新冠肺炎疫情風險最低的小學生開始進行「加州安全返校計畫」（California Safe School for All Plan），使學校可兼顧安全的工作與學習環境。

根據加州教育廳與加州公共衛生廳網站，兒童聯盟（Alliance for Children）最新調查中，42%看護者表示，他們在照顧孩童的過程中，不太能滿足孩童學習時需要的技術需求，39%照護者說，他們沒有舒適的替遠距教學學生提供學術支持。

年長的學生更有能力管理技術層面，透過技術方式學習，並從遠距教學中受益，但年輕的學生，特別是TK-2顯得不足。

此外，由於低年級是培養社交情感技能的基礎，學生在教室中不僅學習學術知識，還能學習社交技能。

情緒技巧也是如此，由專家教師帶領同齡人的教室中，學生可學習傾聽、集中注意力，分享與允許鼓勵彼此。他們也能開始學習自我意識、社交能力，自我管理與負責任的意識。

該網站並強調「替兒童提供與健康相關的直接好處，是來自面對面人的指導」，學生焦慮和抑鬱發生率較低，這些好處對寄養家庭、無家可歸青年和其他學生至關重要。

面對面教學還可幫助學校工作人員發現並解決虐待兒童問題。如與春季相比，加州兒童福利下降約40%。

因此，加州正採取正確預防措施，最大程度減少新冠肺炎疫情傳播，特別是小學在採取正確的防疫措施後，可最大程度減少校園傳播，特別是小學。

而全球研究表明，兒童得到新冠肺炎比率較成年人低，病情也比成年人輕。

在義大利和西班牙進行使用抗體檢測的人群研究指出，孩子比成人感染率低。

在美國和世界各地開放學校的研究中，兒童並非主要傳染源。實際上校園的最大風險，是成年人傳染給成年人，通常是在休息室。

法國對一個重災區小學進行的分析研究顯示，校園內傳播疫情風險與校園外大致相同，低年級傳播疫情的風險，可能來自年輕人產生ACE-2受體較少，該受體是新冠肺炎病毒進入人體細胞的門道。

即使在疫情爆發的許多社區中，也看不到校園爆發疫情的情況。

加州可通過有效的防疫措施阻止疫情散布，包括口罩、適當通風、勤洗手、測試和症狀篩檢等。