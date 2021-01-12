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紐森2月重啟返校 加州7學區質疑

記者啟鉻／綜合報導
洛杉磯學區總監伯納（Austin Beutner）（總監官方臉書）
洛杉磯學區總監伯納（Austin Beutner）（總監官方臉書）

加州洛杉磯聯合學區等七大學區總監近日致信州長紐森（Newsom），批評州長日前公布的重返校園上課計畫，缺乏明確判斷新冠病毒（COVID-19）狀況的整體標準，而且認為州府試圖使用納稅人的錢用於現有教育計畫。這封長達七頁的信件，質疑州長在2月間返校上課計畫是否獲得教育界廣泛支持。

加州七大學區總監質疑州長返校上課計畫，凸顯州長及立法者在處理疫情上遭遇挑戰，包括頻繁檢測及與實施避疫相關的各項政令。七大學區總監來自洛杉磯、長堤、聖地牙哥、舊金山、奧克蘭、佛瑞斯諾以及沙加緬度等。他們在信中表示，學校隨時準備在健康和安全條件下，恢復學生返校上課，但並非單一學區可以做到。疫情期間，學生、家長及教師都做出了艱苦努力，但希望州和地方政府，需要協調努力才能實施返校上課計畫。

目前對於各學區最為關鍵的問題，同時也是州長紐森表示要提供資金支出的，包括新冠病毒檢測、改善各校通風設施及個人防疫防護設備等，根據加州憲法這些經費已經撥付各學區教育計畫。州長紐森日前公布，要為重新返校上課計畫再撥款20億元。

所謂根據加州憲法撥付教育經費，是指K-12學校和社區大學的資金是通過一整套符合憲法規定來確定的，該規定如同一個公式，確定了每所學校獲撥多少經費，且這些經費是由州稅收與地方產業稅結合而成，這套制度在1988年獲選民投票通過，這項撥款包括課堂教學及各項學校需求。但一些教育界人士對州長重新返校上課計畫表達憂慮，由於州長撥款是基於疫情大流行期間的重啟費用，也相對會減少對正常教育計畫的支持。

七大學區總監在信中還指出，在州長重返學校上課計畫框架下，更可能增加對加州主要城市學生傷害的可能性。比如在洛杉磯及其他主要城市，疫情正在流行且日益惡化，在此條件下，根本無法按照州長規定在2月間學生重新返校上課，達不到州長規定的每10萬人中確診病例不超過28例的規定標準。所以原先用於一些學區弱勢家庭的資金，卻用於富裕社區來支持重啟返校上課。

信中表示，此舉將無法兌現學校多年來輔助弱勢家庭的承諾。加州前州長布朗積極提倡對K-12教育提供長遠發展資金，這些資金也優先用於弱勢家庭子女，及英語非母語家庭學生。

七大學區總監在信中也表達擔心，就是即使一些學區達到州長所設定的可以返校上課規定門檻，但基於對疫情擔心，拒絕重啟，州長怎麼辦？加州最大教師工會日前表示，希望確定不同層次的標準來重啟返校上課，在逐個達到這些標準後，再確定是否可以重啟校園返校上課。

加州州長紐森。（官方臉書截圖）
加州州長紐森。（官方臉書截圖）

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