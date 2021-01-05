維繫親子和諧 專家：8大地雷別踩

程薏茹分析疫情下如何維持和諧的親子關係。（視頻截圖）

在疫情 影響下，網課時代來臨，但許多孩子上網課效果不佳，學業一落千丈，家長焦慮之下，24小時緊迫盯人，卻又換來孩子反抗，親子 關係亮起紅燈。加州宜真美術學校和青少年藝術基金會，日前聯合邀請親子教育專家程薏茹，探討疫情下如何維持和諧的親子關係，如何面對與孩子的衝突，協助孩子適應宅家學習，以及家長如何舒緩自身壓力。

程薏茹從事國際教育工作30多年，公開演講廣受好評。她說，家庭是孩子最大的後盾。建立親子關係，影響孩子今後的人生和價值觀。她提出以「道謝、道歉、道愛」來面對同樣也身處壓力的孩子，分享與孩子破冰的另類溝通方法，進而帶領家長們如何以正能量轉念。

程薏茹指出，新冠疫情對很多家庭帶來重大衝擊，家長財務狀況受到影響，情緒多少受波及，這種壓力無形中帶到家庭，讓很多孩子也承受壓力。

另方面疫情居家避疫 ，讓以往要按時外出上班的父母開始居家辦公；公司不景氣裁員，可能讓父母工作更繁忙；還扮演代課老師角色，督促孩子學習。因此父母和孩子朝夕相處，疲憊不堪，長時間在一起摩擦矛盾都出現了。活潑好動的孩子們因疫情被關在家中，與父母也較易產生衝突。

她說，家長不妨換一種想法，感恩疫情帶來的親子時光。正因為居家避疫，才有機會待在一起相處，陪伴孩子。態度可以幫助他們選擇如何度過這一天，而孩子的心理健康成長很大一部分，受到原生家庭影響，因此家長現在用怎樣的態度對待孩子，孩子長大後會用同樣態度對待父母。

常見的親子衝突是孩子沉迷電玩，讓孩子和父母產生衝突。程薏茹的孩子就在長大後向她坦言，當初如果限制他玩電動遊戲，可能會偷玩更多。因此她認為，孩子小的時候，除了學習外，適當玩電玩也是可以的。但也可以改變方式轉移他們的注意力，譬如加強體育運動，運動還能幫助加強自律和自我約束力，像是籃球、跆拳道，都是培養自律性的運動。

程薏茹表示，父母也可以在孩子將成年時，給予他們多一些空間和自由。譬如在美國16歲就能學習開車，青少年可能想學開車，而不是繼續坐在父母汽車後座。他們渴望成長和自由空間，父母不要侷限孩子；很多時候孩子一進入大學，放飛自我，可能做出讓父母意想不到的事情。

程薏茹提醒，對待青春期孩子的八大地雷，譬如不介入孩子的社交群及留言，不批評孩子朋友，不用懷疑口吻，不偷看和介入孩子的隱私，不禁止交異性朋友，不闖入孩子房間，不與他人比較，不講大道理。這些都是父母與孩子相處時可以注意的，並可望維持和諧的親子關係。