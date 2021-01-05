我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

維繫親子和諧 專家：8大地雷別踩

記者王全秀子／洛杉磯報導
程薏茹分析疫情下如何維持和諧的親子關係。（視頻截圖）
程薏茹分析疫情下如何維持和諧的親子關係。（視頻截圖）

疫情影響下，網課時代來臨，但許多孩子上網課效果不佳，學業一落千丈，家長焦慮之下，24小時緊迫盯人，卻又換來孩子反抗，親子關係亮起紅燈。加州宜真美術學校和青少年藝術基金會，日前聯合邀請親子教育專家程薏茹，探討疫情下如何維持和諧的親子關係，如何面對與孩子的衝突，協助孩子適應宅家學習，以及家長如何舒緩自身壓力。

程薏茹從事國際教育工作30多年，公開演講廣受好評。她說，家庭是孩子最大的後盾。建立親子關係，影響孩子今後的人生和價值觀。她提出以「道謝、道歉、道愛」來面對同樣也身處壓力的孩子，分享與孩子破冰的另類溝通方法，進而帶領家長們如何以正能量轉念。

程薏茹指出，新冠疫情對很多家庭帶來重大衝擊，家長財務狀況受到影響，情緒多少受波及，這種壓力無形中帶到家庭，讓很多孩子也承受壓力。

另方面疫情居家避疫，讓以往要按時外出上班的父母開始居家辦公；公司不景氣裁員，可能讓父母工作更繁忙；還扮演代課老師角色，督促孩子學習。因此父母和孩子朝夕相處，疲憊不堪，長時間在一起摩擦矛盾都出現了。活潑好動的孩子們因疫情被關在家中，與父母也較易產生衝突。

她說，家長不妨換一種想法，感恩疫情帶來的親子時光。正因為居家避疫，才有機會待在一起相處，陪伴孩子。態度可以幫助他們選擇如何度過這一天，而孩子的心理健康成長很大一部分，受到原生家庭影響，因此家長現在用怎樣的態度對待孩子，孩子長大後會用同樣態度對待父母。

常見的親子衝突是孩子沉迷電玩，讓孩子和父母產生衝突。程薏茹的孩子就在長大後向她坦言，當初如果限制他玩電動遊戲，可能會偷玩更多。因此她認為，孩子小的時候，除了學習外，適當玩電玩也是可以的。但也可以改變方式轉移他們的注意力，譬如加強體育運動，運動還能幫助加強自律和自我約束力，像是籃球、跆拳道，都是培養自律性的運動。

程薏茹表示，父母也可以在孩子將成年時，給予他們多一些空間和自由。譬如在美國16歲就能學習開車，青少年可能想學開車，而不是繼續坐在父母汽車後座。他們渴望成長和自由空間，父母不要侷限孩子；很多時候孩子一進入大學，放飛自我，可能做出讓父母意想不到的事情。

程薏茹提醒，對待青春期孩子的八大地雷，譬如不介入孩子的社交群及留言，不批評孩子朋友，不用懷疑口吻，不偷看和介入孩子的隱私，不禁止交異性朋友，不闖入孩子房間，不與他人比較，不講大道理。這些都是父母與孩子相處時可以注意的，並可望維持和諧的親子關係。

親子 疫情 居家避疫

上一則

移民前稅務規劃 1月9日佳財線上講座

下一則

兆彩、勁球獎金破4億 買氣升溫

延伸閱讀

降低免疫反應！專家籲：接種新冠疫苗前後避免喝酒

降低免疫反應！專家籲：接種新冠疫苗前後避免喝酒
南加洛縣禁戶外用餐令持續 華人業者願犧牲

南加洛縣禁戶外用餐令持續 華人業者願犧牲
美籍生超跑載女友夜遊 一撞500萬 專家建議「直接報廢」

美籍生超跑載女友夜遊 一撞500萬 專家建議「直接報廢」
台「天網」揪違規 疫情指揮中心稱合法 專家憂濫權

台「天網」揪違規 疫情指揮中心稱合法 專家憂濫權
專家最怕：聖誕感染者 在新年派對傳播病毒

專家最怕：聖誕感染者 在新年派對傳播病毒
首度主持廣播節目 阿扁不談政治只談勵志

首度主持廣播節目 阿扁不談政治只談勵志

熱門新聞

副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

2020-12-30 02:17
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
吳承琮在洛杉磯北面一家醫院度過了近20天。（吳承琮提供）

華醫撿回命卻留後遺症 自述：病毒在體內如極速火車

2020-12-31 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡