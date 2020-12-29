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解決缺課 加州首次公布考勤數據

洛杉磯訊

加州教育廳（CDE）近日首次發布全州公校2018-19學年考勤數據，提供了有關學生缺勤類型的信息，精細劃分了缺勤的類別和詳盡數據，旨在解決長期缺勤的問題。亞裔生平均缺勤率6.2%，在加州主要族群中比例最低；在「校外停學缺勤」和「自習缺勤」兩類最低；「無故缺席」倒數第二；「因故缺席」比例最高，但通常都有適當理由未能到校。

公布的數據包括2017-18和2018-19學年的報告，類別分為：因故缺勤、無故缺勤、校外停學缺勤，以及自習缺勤。即使學生因故缺勤，如果超過了預期上學日10％的天數，也被視為長期缺勤。加州教育廳根據地方學區提交和認證的學生缺勤數據，並通過加州縱向學生成績數據系統（CALPADS）獨立報告，開發了新的學生因故缺課報告，提高了統計數據的可用性。

加州教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）說，知道學生為什麼失學是幫助他們留在學校的關鍵步驟。這些數據為現有的缺席信息增加了透明度，並提高了學區評估現有出勤計劃的有效性，並將缺勤率與其他學區進行比較時，可以利用的詳細程度。這套數據還為全州學校工作人員創造了機會，對於提高出勤率進行協作和分享最佳實踐，確定可以幫助學生及其家人克服出勤障礙的具體行動。

加州教育廳Dataquest網站發表的「因故缺勤」（absenteeism by reason，AR）報告，提供了全州缺勤人數的多種原因，可以幫助地方教育機構（LEA）制定針對性的干預策略，以便提高出勤率。

加州 教育總監 學區

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