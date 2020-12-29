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疫情干擾 學生申請大學驟減

記者啟鉻／洛杉磯報導
加州州立大學申請廣告。（州立大學臉書）
加州州立大學申請廣告。（州立大學臉書）

新冠肺炎疫情爆發對加州各行各業都造成重大衝擊，教育領域也不例外，無論是公立學校或私立學校，都感受到衝擊。隨加州州立大學2021年學年入學申請截止日到期，在一些公立學校高中畢業生中，出現一個現象，就是有意願申請的學生減少。部分學生表示，寧可延後一年，等到大學恢復教室上課時再申請。

洛杉磯市約翰馬歇爾高中學生顧問布蘭表示，有至少40名學生申請州立大學，但大部分學生未開始動作，實際上對於絕大多數高中來說，都面臨同樣問題。而且對學生顧問都是一個前所未有挑戰，疫情期間上網課，大學錄取政策重大調整，還有就是2021年秋季疫情進展，都充滿不確定性。所以部分學生認為，若申請就讀大學，可還是上網課，無法利用學校設施，無法體驗大學校園生活，不如再延後一年申請，待一切恢復正常。

哈仙達岡拉朋地學區華裔教委張金生表示，原來高中生申請大學有一個大學考試成績作為錄取標準，現在這個標準不被採用了，要看學生平時在校成績。但每個老師、學校及學區在評估學生平時學業成績時，標準都有差異。同時因疫情，課外活動及學術競賽也取消，讓一些本可以在這方面加分的學生失去機會，還有就是領導能力表現，讓一些能力強的學生無法表現。這些對申請大學學生來說都會形成困擾。

羅蘭學區華裔教委陳正治說，在疫情下，申請大學學生的成績變得主觀判斷占很多因素。部分學生有體育及音樂特長，在沒有疫情下，本可以加分。可疫情讓體育、音樂活動無法進行，學生也擔心在這方面無優勢，申請大學減分不少。還有學生顧問在疫情期間只能通過網上與學生交流，無法全面了解學生情況。總之，挑戰是多方面。先前這樣情況從未發生過，不少家長頗為擔心。

不僅高中生申請大學遇到諸多挑戰，州立大學也遇到新問題。北嶺州大工程與計算機科學學院副院長賈旭東表示，因為疫情，大學在校生多上網課，但網課對很多學生無吸引力。所以校方擔心，2021年秋季招生數量不足，因為很多學生要延後申請大學。

同時國際留學生數量大大減少，尤其是來自中國、印度等亞洲國家的留學生。學生數量減少，大學學費就是問題。雖然目前州立大學系統尚未將調漲學費提上日程，但未來是否調漲也很難說。所以大學因經費短缺，都在準備要緊縮過日子了。

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