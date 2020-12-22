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洛聯合學區宣布 本學期成績不打F

編譯組／綜合報導 

洛杉磯聯合學區（LAUSD）宣布，由於新冠疫情，學區內各學校在2021年1月29日之前，都不得給予學生不及格的F評分，讓學生有更多時間可以趕上進度，避免拿到F。 

LAUSD此舉意在避免學生因為疫情，遭到不恰當處分，加重學習受挫與家計困難所造成的創傷。除了LAUSD，全美不少學區都擔心校區關閉，單靠線上授課，將會使拿D或F的比例大增，特別是部分學生受限於網路資源不足，學習條件本來就比不上別人。 

洛杉磯時報報導，洛學區發給中等學校校長的指引中指出，相較於去年，學生成績普遍下滑，特別是拉美裔與黑人學生、英語學習者、身心障礙者、寄養子女或無家可歸者。 

LAUSD今年春季在學校關閉時就已經發布「不當人」（no fail）政策，此次只是再進一步修改。社區團體Communities in Schools of Los Angeles對此表示認同。 該團體執行長Elmer Roldan表示，由於遠距學習的先天限制，當掉學生只會傳達錯誤訊息，讓他們更不願意念書就學。他說，正當家裡為了生計傷透腦筋之際，此時此刻更不該處罰跟不上進度的學生。 

教師工會雖然贊同「人性化的評分標準」，但擔心本學期已經結束，此時宣布太過倉促，而且也沒有事先與工會協調。橙縣與聖塔安那聯合學區同樣修改規定，以協助學生過關。但洛杉磯時報指出，與春季相較，現在還願意放寬門檻的學區確實比較少。

學區 洛杉磯 疫情

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