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UC擬漲學費 華裔家長有反對有支持

記者啟鉻／洛杉磯報導
河濱加大催繳學費通知。UC系統擬2022年秋季提高學費，華人家長反應各異。（河濱加大臉書）
河濱加大催繳學費通知。UC系統擬2022年秋季提高學費，華人家長反應各異。（河濱加大臉書）

新冠肺炎疫情爆發後，造成不少商店關門、餐廳歇業，各城市資金緊張，也將加州大學系統（UC）推到財務危機邊緣。據加大系統稱危機前所未有，目前有一些學校高層管理者醞釀2022年秋季調漲學費。這項發展引起一些華裔家長發聲，不過反應兩極。

加州大學系統中九個校區的校長及一些高級管理者對「洛杉磯時報」表示，不良的財務狀況對校區運營產生負面影響，主因就是受到新冠肺炎疫情打擊，而且由於州府逾3億元預算削減，對加大系統也帶來重大影響，因此有必要對是否調整學費舉辦一次公聽會。自2011年起加大系統只調漲過一次學費。

加大系統財務緊縮導致各校區削減預算，動用儲備金，開源節流，想方設法到處借錢，並停止招聘教職。河濱加州大學擬取消體育項目，招致數百信件、電子郵件及電話抗議反對。

2019年3月，UC系統擬對2020年秋季開始調漲學雜費計畫投票。按照這項計畫新學年學雜費將按通貨膨脹增加2%，並保證學雜費六年不變。用意在增加財務資助，降低逾十萬名弱勢家庭學生的出勤成本，提供家庭和小區財務可預測性。但因為疫情爆發，這個計畫被暫時擱置，一直到2021年秋季並沒有計畫增加學費，因此最早可能增加學費的時間，是2022年秋季。

對UC系統醞釀增加學費，華人社區家長反應各異。前美華聯主席鹿強表示，他女兒在爾灣加大就讀，近日正與他談論交學費事宜。他認為，現在UC系統討論2022年秋季提高學費一事為時尚早，且時機不對，應該等到疫情結束後才提出商議。現在學生絕大多數在家上網課，學校設施也用不上，說學校財務危機有些太離譜。

美國湖北同鄉會秘書長馬繼忠表示，他的孩子正就讀聖塔庫魯茲加大（University of California, Santa Cruz），他認為UC大學生學費不應調漲，因為大學生在一、二年級時往往200或300人上大課，輔導老師也是研究生或博士生；比起私立大學，師資及小班授課差得很多。建議UC系統研究生、博士生學費調漲，畢竟UC系統研究實驗條件不錯。

社區人士徐先生的女兒將於2021年就讀UC系統大學，他說，對學習成績優秀的學生，能獲得全額獎學金，就無所謂調漲學費。但對於普通學生來說，若調漲學費比率在5%左右，還是能夠接受，畢竟物價也在持續上漲。

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